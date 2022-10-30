王新伟 吴秉泽

原标题：辣椒丰收产业兴

市民在了解贵州辣椒大数据相关信息。今年贵州省543万亩辣椒喜获丰收，311家规模化加工企业发展迅猛，140万户农民以椒为主业，小辣椒成为富民增收大产业。

冯 悝摄（中经视觉）

▼工人将收购的鲜辣椒铲上烘干线。遵义市中国辣椒城现有13条烘干线，满负荷运转时每日能烘干鲜辣椒130吨左右。

胡志刚摄（中经视觉）

▲遵义市新蒲新区永乐镇山堡村村民在晾晒辣椒。近年来，遵义市因地制宜、精准施策，不断延长辣椒产业链，助农增收。

冯 波摄（中经视觉）

▲遵义德庄食品产业有限责任公司不断推陈出新，其研制的150多种辣椒产品畅销海内外市场。

郑 斌摄（中经视觉）

在贵州·遵义国际辣椒博览会上，各种鲜辣椒、辣椒制品齐聚一堂，吸引众多消费者前来逛市集、品美食、观展览。

郑 斌摄（中经视觉）

▼位于遵义市新蒲新区虾子镇的中国辣椒城，进出口贸易遍及20余个国家和地区，辐射30余个省内外辣椒原产地，年干辣椒交易量55万吨，交易额90亿元。冯 悝摄（中经视觉）

在贵州·遵义国际辣椒博览会上，网络主播为辣椒直播带货。借助“辣博会”这一平台，“生态贵椒”美名远播。

冯 悝摄（中经视觉）

满天星、子弹头、二荆条，辣椒品种数不胜数；辣椒酱、糟辣椒、火锅底料，辣椒制品琳琅满目；高峰论坛、直播带货、糟辣厨艺比赛、网上大礼包砍价，各类活动丰富多彩。

日前，位于贵州遵义新蒲新区的中国辣椒城和国际会展中心内，人头攒动，第7届贵州·遵义国际辣椒博览会如约而至。各类品牌推介、商务恳谈、招商对接等活动，全方位展示辣椒种子、制品、包装、机具等相关产品，为企业充分搭建了展示、交流、对接的平台。

近年来，贵州将辣椒产业作为全省12个农业特色优势产业之一重点推进，聚焦辣椒产业高质量发展，贵州省和遵义市的辣椒种植规模分别稳定在500万亩和200万亩，产销规模位列全国首位，铺就了老区人民增收致富的康庄大道，奠定了黔北大地推动乡村振兴的坚实基础。小辣椒已演变为集种植、加工、销售、科研、文化传播为一体的大产业，兴了产业、富了农民、美了家乡。

遵义市新蒲新区建设的中国辣椒城、辣椒加工园、辣椒物流园和辣椒智慧产业园“一城三园”，正在这颗鲜红的辣椒转动下，朝着“中国辣椒、遵义定价、买卖全球”的目标大踏步向前。

“除了国内辣椒在此集散，印度、俄罗斯、美国等30多个国家和地区的辣椒也是这里的常客，以高原山乡、贵三红为代表的辣椒制品销售至加拿大、澳大利亚、俄罗斯等9个国家，贵州辣椒已在新蒲初步形成‘买全球、卖全球’的格局。”新蒲新区（经开区）党工委副书记、管委会主任何家琴给记者介绍说。

(责编：杨曦、陈键)

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