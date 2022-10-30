韩 叙

原标题：多样的生物 多样的保护

在与人类长期相处中，不同地方的动物与人类形成了不同的“默契”，甚至逐渐发展出了独特的“地域性格”。这真是可喜可贺的事情。它意味着，人类终于开始放下“万物之灵”的优越感，尝试与动物们平等相处，与大自然握手言和。更进一步说，生物有多样性，环境也有多样性，能够以多样的方式行同样的呵护之实，恰恰说明人类确实拥有“万物之灵”的智慧。

去年10月13日，2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）高级别会议在昆明闭幕，会议正式通过“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。

就在会议召开前不久，一群来自云南西双版纳的野生亚洲象一路“象”北，沿途连吃带逛，顺便还生了个娃，最终平安回归栖息地。

一年后的今天，当我们回望这一切，这幅人与自然和谐共生的美好图景依旧令人感动。同时，它也提出了一个值得思考的问题：保护之余，人类究竟该如何与动物们相处？

对“宠物”，多些宽容

多年前，笔者去澳大利亚旅游。攻略说，在悉尼吃海鲜，一定要去当地的海鲜市场，类似大排档那种。于是，笔者下了飞机，连酒店都没顾上去，直接拖着行李就奔大龙虾去了。

悉尼最有名的海鲜市场就在海边，更准确地说，已经延伸到了海上。毕竟，那里本来就是停靠渔船的码头。后来渔民们索性把拴船的桩子连成了栈桥，就在这窄窄的桥上支起摊子，摆上了桌椅。

还记得当时，笔者随便找了个摊位，点了份龙虾，随手放在一张空着的桌子上，转头就去拿饮料。此时，旁边桌几个正在喝酒的年轻人突然爆笑起来。原来，就在笔者回身这短短的一瞬间，整个盘子都“消失”了：一群海鸥“覆盖”在上面，头扎在盘子里，屁股撅得高高的，尤其是当中那只，甚至连翅膀都没张开，生生被挤着倒立在空中，那姿态活脱脱就如早高峰地铁上被挤到双脚离地的我。

没办法，只能买了第二盘。

在隔壁桌的指点下，这一次，笔者学乖了，牢牢抱着自己的盘子不撒手。据说，这是当地人和海鸥们的“共识”：只要盘子不离手，它们是不能抢的。

可不能抢不代表没办法。一大群海鸥你挨我挤地站在另外半张桌子上，安静地等待着，那哀怨的小眼神完全就像家里养的狗子发现我在偷吃。最终，在十几双眼睛不错眼珠地“关注”下，笔者还是“投降”了，把刚咬了几口的龙虾乖乖奉上。

其实，不止是海鸥，澳大利亚很多动物都不怕人。无论是墨尔本的公园里坚决要求分享烤肉的袋鼠、坐在大洋路高高的树杈上主动“伸爪”打招呼的考拉，还是在菲利普岛上追着讨要薯片的小企鹅，似乎凡是生活在这里的动物，都或多或少地带着些“宠物感”，耍赖、卖萌样样精通。

或许，在与人类长期相处中，它们已经明白，这些直立行走的“两脚兽”性格极其温顺，就算生气了，也顶多挥一挥“前肢”，更多的时候只会像母兽护着自家小兽一样，抱紧自己的吃食，默默离开。

天天被人类宠着、惯着，也难怪这些动物如此“宠物”。

对“邻居”，多些距离

肯尼亚的动物则是完全另外一种“性格”。

马赛马拉大草原上的动物自然是野性十足。毕竟，这里基本保持着原始风貌，人这种生物除了在营地里能经常见到，在草原上还是不多见的。即便偶尔出现了，也躲在加固了的越野车里。

真正有趣的是生活在内罗毕市区里的动物。

以前一直以为，内罗毕只是一个一般意义上的国际大都市，毕竟它是非洲最大的城市之一，还是联合国非洲总部所在地。可真踏上那片土地才发现，那里绝对是人与自然和谐共生的典范。

在内罗毕的街头，你能经常看到野猪高竖着尾巴过马路，那躲车的姿态是如此娴熟，一看就是“老手”。偶尔也能看到鬣狗沿着马路遛弯，即便对面有人走来，也没有过激的反应，一人、一狗，一个侧侧身，一个往边上横跨一步，各自离去，各自安好。

酒店里也是一样。笔者住的酒店位于市中心，大堂外面就是偌大的草坪。草坪正中有座两米多高的蚁山，据说还是一种很危险的蚂蚁。可酒店的人并不认为应该把蚁山移走，以至于蚁山越来越大，成了绿地上突兀而奇特的风景。

还有一只不知品种的小鹿，可能是爱吃笔者窗下的灌木，没事就溜达过来啃上几口。后来发现笔者隔着玻璃偷看，索性摆出了一副“破罐破摔”的样子，大剌剌地站在原地吃了个够，吃得那叫一个理直气壮。

总觉得，在内罗毕，人和动物的相处模式就像邻居：各过各的日子，既不会过多关心，也不会互相打扰。这种淡淡的疏离感带来的不仅是心理上的安全距离，还有距离产生的美。

对“主人”，多些尊重

至于南极的动物，那就更有意思了。

按照南极探险的标准程序，在整个南极半岛范围内，动物都拥有最高路权。遇到任何动物，人类都要保持安静，且主动避让。这也使得南极的动物看到人类时总保持着一种很松弛的状态。

还记得第一次登岛时，我们每个人都是一副“刘姥姥进大观园”的样子，左顾右盼，生怕落下什么有趣的没有看到。好在，善良的大自然并没有亏待我们，刚刚走了没几步，面前赫然出现了一只正在晒太阳的海狗。那也是我们在南极半岛遇到的第一只野生动物。

由于此前我们已经接受了数日的反复训练，尽管大家激动得不能自已，但依旧保持了安静。大家轻手轻脚地趴到雪地上，从背包里拿出“长枪短炮”，30余架照相机转眼间就架好了，而后便是一顿狂拍。想来，红毯上的明星也不过就是这样的待遇了。

有意思的是，和兴奋万分的我们相比，海狗的表现极为淡定。只见它时而翻个身，时而搔搔痒，尽管确实抬头看了看我们，但也只是瞟了一眼，而后便继续自娱自乐起来。那怡然自得的样子，完全就像在自己家里。

不过，有时候也会碰到脾气不好的小动物。比如，在天堂湾北端的一座小岛上，两只企鹅就在我们面前打起来了。其实，更准确地说，是一只生气了，追打另外一只。另外一只扇呼着小翅膀，象征性地反抗了几下，果断回身，拔腿就跑。发起进攻的一只则不依不饶，一路狂追，一直到脚下拌蒜，一头栽倒在地——“战斗”结束。

也不知道是不是因为气不过又追不上，暴躁的小企鹅转而开始追逐围观的我们。按照规定，即便企鹅主动迎过来，我们也只能退让，如果真被小企鹅“追”上，害它感染了南极原本没有的病菌，那可是罪过。于是，不得已，我们一大群人只能四散奔逃。

虽然被企鹅追了个灰头土脸，着实让人哭笑不得，但谁又能真的生气呢？反过来说，这不恰恰是人类强力自我约束结下的善果吗？

在这里，大自然才是真正的“主人”。主人家的规矩，客人必须遵守；主人闹点小脾气，客人多忍让一些也是应该的。

动物有“性格”可喜可贺。它意味着，人类终于开始放下“万物之灵”的优越感，尝试与动物们平等相处，与大自然握手言和。更进一步说，生物有多样性，环境也有多样性，能够以多样的方式行同样的呵护之实，也恰恰说明人类确实拥有“万物之灵”的智慧。

然而，一个不能忽视的事实是，相比于自工业革命以来人类对大自然的疯狂掠夺，今天的我们回馈得还是太少，步伐还是太慢了。一个典型的佐证就是近段时间极端天气以前所未有的高调姿态席卷全球。这一切告诫人类，没有谁有资格俯视我们共同的地球家园；也没有谁有能力在愤怒的大自然面前独善其身。

人不负青山，青山定不负人。是时候重新找回谦卑的美德了。

(责编：杨曦、陈键)

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