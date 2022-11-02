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5部门：推动开展10类“虚拟现实+”规模化应用试点

2022年11月02日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为提升我国虚拟现实产业核心技术创新能力，激发产业服务体系创新活力，加快虚拟现实与行业应用融合发展，构建完善虚拟现实产业创新发展生态，工业和信息化部、教育部等5部门近日印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称《行动计划》），其中提出推动有条件的行业开展规模化应用试点，涉及“虚拟现实+工业生产”“虚拟现实+文化旅游”“虚拟现实+融合媒体”“虚拟现实+教育培训”等10个类型。

“虚拟现实（含增强现实、混合现实），是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。《行动计划》要求，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。

《行动计划》具体提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

同时，在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破。开展10类虚拟视听制作应用示范，打造10个“虚拟现实+”融合应用领航城市及园区，形成至少20个特色应用场景、100个融合应用先锋案例。

此外，《行动计划》提出，面向规模化与特色化的融合应用发展目标，深化虚拟现实在行业领域的有机融合，推动有条件的行业开展规模化应用试点，具体包括：虚拟现实+工业生产、虚拟现实+文化旅游、虚拟现实+融合媒体、虚拟现实+教育培训、虚拟现实+体育健康、虚拟现实+商贸创意、虚拟现实+演艺娱乐、虚拟现实+安全应急、虚拟现实+残障辅助、虚拟现实+智慧城市。

(责编：申佳平、吕骞)
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