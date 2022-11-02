央视网消息：长征五号B运载火箭是空间站舱段的“专属座驾”，高53.7米，箭体直径5米，捆绑了4个直径3.35米的助推器。长征五号B一个最大的特点就是拥有一个超大的整流罩，长度达到20.5米，有六七层楼高，超大整流罩是为空间站大型舱段量身定制的。为什么要把这部分造得这么大？因为它要把长达17.88米的梦天实验舱整个包裹在里面。

这个超大的整流罩里面就是梦天实验舱，梦天实验舱被包裹在整流罩里时，它的一对“翅膀”，也就是太阳翼是收起来的。三个多月前发射的问天实验舱是中国空间站的实验舱一，今天发射的梦天实验舱也称为实验舱二。等梦天实验舱发射入轨后，将会和在轨的空间站组合体对接，从而形成新的组合体，而梦天实验舱的太阳翼也会在这个过程中，分两步慢慢地全部展开。

(责编：宋心蕊、白宇)

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