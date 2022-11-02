人民网北京11月2日电 （记者孙博洋）《促进个体工商户发展条例》（以下简称《条例》）于11月1日起正式实施，在1日举行的国务院新闻办举行政策例行吹风会上，市场监管总局副局长蒲淳就《条例》相关情况进行了介绍。

蒲淳介绍，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市场主体总量的三分之二，是2012年的2.75倍。个体工商户在第三产业中占比近九成，集中在批发零售、住宿餐饮、居民服务等行业，是百姓生活最直接的服务者。近年来，网络直播、微商电商、新媒体等新个体经济也发展迅速，已占到个体工商户总量的近三成，降低了创业就业成本，进一步促进了个体工商户的发展壮大。

对于一些个体工商户经营困难和《条例》如何支持实体经济等问题，蒲淳表示，个体工商户是实体经济的重要组成部分，是参与和推动实体经济发展的重要力量，促进个体工商户的发展，就是支持实体经济的发展。

他表示，据统计，我国1.1亿户个体工商户中近九成活跃在批发零售、住宿餐饮和居民服务等实体经济领域，70.3%的个体工商户仅从事线下经营活动。个体工商户积极参与国内大循环，有效提高生产要素市场化配置对需求变化的适应性和灵活性。持续改善供给侧结构，更多劳动者通过个体经营获得稳定的收入，提高生活水平，有助于培育更多合格的消费者，扩大居民消费，不断推动需求侧升级。

当前，受疫情频发、消费低迷等多重因素的影响，很多个体工商户面临着经营成本、经营场地、招工用工、贷款融资等方面的困难，市场预期不稳，发展信心不足。

对此，蒲淳表示，《条例》充分考虑了个体工商户普遍关心的问题，提出了切实有效的措施。比如，《条例》针对个体工商户反映的经营场所难找、租金贵等问题，规定县级以上地方人民政府应当采取有效措施，为个体工商户增加经营场所供给，同时降低使用成本。又如，针对个别地方在城乡建设规划、城市和交通管理、市容环境治理、产业升级等过程中存在着影响个体工商户正常经营的情况，《条例》要求在制定实施相关政策措施中充分考虑个体工商户的需要和实际困难，加强引导和帮扶，为个体工商户提供稳定可预期的经营环境。这些都是助力实体经济发展的重要举措。

蒲淳还表示，实体经济并不等同于实体经营，前者是从事的行业，后者是指经营的方式，绝大多数个体工商户，无论是单纯的线下经营，还是通过线上渠道销售实体商品，都是参与实体经济。“线下实体店和网上店铺是不矛盾的，我们不会限制其中任何一种经营模式，我们还要鼓励商业经营模式的创新。”蒲淳说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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