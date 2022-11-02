人民网记者 任妍

2022年以来，随着我国疫情防控形势整体向好、多轮民航纾困政策相继落地、民众出行需求逐步释放，航空市场加快复苏。近日，GE全球副总裁、GE中国总裁向伟明在接受人民网记者采访时表示，在全球航空业面临巨大挑战的今天，中国航空市场对GE仍有极大吸引力。未来，GE将继续扎根中国，助力中国民航绿色发展。

据了解，2021年11月，GE宣布分拆计划，计划组建三家分别专注于医疗、能源与航空领域的独立上市公司。向伟明告诉记者，中国作为全球第一大能源市场，第二大航空和医疗市场，无论是对于现在还是将来拆分后的三家公司来说，都至关重要。

“拆分不会影响GE在华业务的发展。我们对中国市场的承诺不会改变，将继续在中国投资，进一步开拓市场，为中国的高质量发展提供本土化、定制化的解决方案和产品。”向伟明说。

多元化转向专业化意味着怎样的商业趋势？今年7月，GE宣布了三家计划独立上市公司的全新品牌标识。医疗、能源和航空业务也将分别采用GE HealthCare、GE Vernova和GE Aerospace的新名称。未来，三家新公司将在共同传承GE的创新引擎——GE全球研发中心的基础上，成立三个独立的研发中心，沿袭GE百年科研和创新的DNA，专注各自业务领域的发展。

“未来，GE航空会继续致力于通过创新、可持续的技术，助力航空业实现净零排放。在医疗方面，我们将专注于精准医疗，希望通过持续研发医疗技术，为患者提供更精准的医疗诊断。在能源领域，GE将通过不同的能源解决方案，引领能源转型，助力客户减少碳排放。”向伟明介绍称。

向伟明表示，三家公司将传承GE百年以来“创新、可持续发展、以客户为中心、精益管理”的核心文化和精神，继续为客户提供更好的服务与解决方案。

《“十四五”民用航空发展规划》强调，绿色是高质量发展的底色和基本形态。民航推进绿色发展已进入爬坡过坎的关键阶段，坚持以实现碳达峰、碳中和为引领，更加注重科技创新的战略支撑作用，从技术、运行、市场机制等方面统筹推进行业绿色发展，加快形成绿色低碳循环发展格局，不断拓展行业发展空间。

向伟明表示， 在“双碳”目标和相关政策的指导下，GE正在通过可持续航空燃油进一步减少碳排放，并专注三项具有革命性的研发项目，分别为可持续发动机先进技术验证项目RISE、与NASA合作的混合电力项目和与空客合作的氢示范项目。

向伟明表示，近年来，GE致力于打造“未来航空”，这不仅仅意味着更高效、更节能、更安全的飞行，同时也对航空业的更清洁、更环保、更可持续有了新的要求。在GE对“未来航空”的设想中，我们可以看到飞机由混合动力驱动，采用开放式风扇架构，应用可持续航空燃料或完全使用氢燃料作为动力源。也希望GE在航空领域的各项科研创新和技术升级能助力航空业的净零排放目标。

谈及下一步GE在华航空业务，向伟明表示，GE依然看好中国的航空业发展，未来也将继续和客户、合作伙伴一起耕耘中国的航空市场，为用户提供全方位的支持，培养本土人才，带动研发创新，共同助力中国民航安全运营、恢复发展、绿色增长。

(责编：王仁宏、吕骞)

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