人民网北京11月2日电 （焦磊）数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，是构建现代化经济体系的重要引擎。近年来，中国积极推进数字产业化、产业数字化，推动数字技术同经济社会发展深度融合。业内分析认为，在推动产业数字化的进程中，由于数字技能、使用场景、数字基础设施等多重差异影响，不同行业及使用维度之间存在着数字鸿沟。

“要破解数字鸿沟的难题，关键在于两个维度。”浪潮云总经理颜亮认为，从政府维度看，城市逐渐具备智慧化，而基层面临无算力、无数据两大困局；从企业维度看，大众消费类企业的市场互联网化、数字化程度高，但是传统产业面临数据显性化程度低、数字技能水平低的困局。

颜亮分析表示，数字化市场分为早期市场及主流市场两大阶段。早期市场阶段包含互联网企业、科技企业和政府，主流市场以传统产业为主。算力分布不均匀、数据要素处理能力、数字技能差异三个核心问题造成了两个阶段市场之间数字鸿沟的存在。

近年来，为了填补当前主流市场的数字鸿沟，行业领域加速进行探索。据了解，浪潮云依托分布式云的发展能力，基于新一代行业云MEP战略，在推动“云前移”的实践中逐步探索发展。“云前移”能力，即是通过分布式技术，将浪潮云的云能力、全栈云服务前置到离用户最近的区域，通过联合运营的方式推动行业云和业务的结合，使数字基础设施快速覆盖到所需区域，解决用户对数字技术的迫切需求。

当前，数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来了新的机遇。协同推进技术、模式、业态和制度创新，切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动力。颜亮介绍说，新一代行业云的一体化大数据平台核心使命就是推动数据的可信流通，赋能政府、企业通过一体化大数据平台实现数据治理、数据共享、数据流通及数据开放能力提升，畅通数据回流基层，打造直抵基层的数字化高速公路。

“新一代行业云有算力前移、数实融合、共建合营三个关键特征。”颜亮表示，共建合营是浪潮云定义行业云的核心本质，浪潮云以POWERED BY的核心生态模式，持续加大对生态的扶持。目前，浪潮云围绕新一代行业云的实践，以政务云为基石，开拓了国资云、健康医疗云、智慧能源云等。

(责编：王仁宏、吕骞)

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