原标题：浦发信用卡“双十一”购物狂欢节 66生活好礼“刷出来”

近日，各大电商平台 “双十一”活动拉开帷幕，线上零售市场迎来了全年重要的节点。一年一度的“双十一”年度狂欢购物节即将到来，数字经济蓬勃发展，为消费者带来优惠、便捷的购物消费体验。浦发信用卡顺势推出66生活“11.11”系列优惠活动，积极助力“双十一”购物节，通过提供多重福利精心回馈持卡人，为用户提供优质的消费支付服务，让持卡人在享受购物体验的同时，收获更多惊喜好礼。

据了解，活动期间，符合活动参与条件的用户使用绑定支付宝账户的浦发银行信用卡进行消费支付，有机会获得一个抹零头红包，随机可得0.05-99元，同一用户最多享30次；持卡人在支付宝渠道绑定浦发信用卡，在信用卡还款时，选择账单分期还款可享受最高5折分期优惠；收到支付宝活动邀约的持卡人，通过支付宝收银台使用浦发银行信用卡分期消费，有机会享受分期满300减20元、满1500减50元活动。贴心实用，温暖回馈，给予持卡人实在的消费优惠，满足用户生活中多样化的场景需求。

此外，持卡人订购“超6积分”权益，交易尽享支付宝、财付通、京东、美团、抖音、拼多多6大快捷支付渠道交易6倍积分。用户使用浦发信用卡绑定支付宝、京东支付、拼多多、云闪付、苏宁支付，更可收获优惠绑卡福利。

值得一提的是，活动期间，37开头浦发运通人民币信用卡持卡人在淘宝app内，使用支付宝支付并选择浦发运通人民币信用卡快捷支付且单笔订单金额满2500元(含)时，有机会享立减137元，享受浦发美运卡满减优惠。

当前，“11.11”消费生态早已从网络发展为全民购物节，从线上平台到线下商超，供给端更为多元、消费端更为理性。只有更好的回应消费者的消费诉求，让用户在优惠活动中收获满意的体验，才能充分调动持卡人的消费热情，提升用户的使用频率及忠诚度，让用户获得感更高，进而有效促动刷卡消费。浦发信用卡此次推出的“11.11”系列优惠活动，从全面提升客户消费体验的角度出发，升级消费模式，给广大持卡用户带来更多切实的优惠权益。浦发信用卡坚持“以客户为中心”，打造丰富多元的用户回馈模式，持续推出多项创新性消费优惠活动，打造诚意满满的实惠权益。

行业观察人士表示，浦发信用卡此次推出的“11.11”优惠消费系列活动，不断贴合新的消费潮流，以活动和优惠来拉动消费者，精心推出多重活动玩法，涵盖了广大消费者生活的方方面面，为消费者网罗实惠权益，用全面、诚意、优质的金融服务提振消费者的消费信心，赢得持卡人的青睐和信任，持续助力消费市场，让金融引领美好生活落到实处。

(责编：董童、李源)

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