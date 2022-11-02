原标题：华为云张鹏：企业出海需要找到携手并进的“同心人”

近几年，在经济全球化的背景下，企业出海已不再是新鲜概念，越来越多的企业开始把触角伸向海外市场，不断扩大战略版图寻求新的商业突破点。然而，企业出海开疆扩土之路并非坦途。在国际形势、文化差异、政策法规等多种因素影响下，出海企业往往面临着多重经营风险。

在10月22日-23日，由华为云联合易点天下共同举办，以“出海风潮起·扬帆正起航”为主题的华为云联创营·出海CEO卓越班上，华为云中国区副总裁、CMO张鹏在《科技新航海，众行同心方能远航》分享中，结合华为全球化发展经验，以及自己近10年的海外工作经历，给大家分享了自己的见解。他表示，面对海外市场的不确定性，中国企业需要持续打造“品牌韧性”，同时还需要找到一群可以携手并进的“同心人”，来应对发展过程中遇到的各种问题。

出海现在已经成为众多企业商业板块扩张的选择。从整个外部大环境来看，更为广阔的海外市场吸引力与日俱增，同时，政策也在逐渐加码推动掘金者走出去。

对于大厂而言，不论是进攻还是防守，巨大的海外市场不仅能降低企业对单一市场的依赖，扩大业务范围，还能增加企业相应的抗风险能力。对于中小企业而言，出海的意义不仅是新市场、新用户、新竞争的开始，更意味着生存和收入。

张鹏表示，全球化已经成为企业发展的必经之路，尤其是对于互联网来说，破“卷”已经成为必须要面对的课题，路径基本上已经达成了共识：向实，数实融合；向新，发展硬科技；向外，出海，布局全球化。中国企业在走出去的过程中，如何打造自己的品牌与竞争力，变成了产业内关注的话题。

对于中国企业而言，已经在诸多领域具备与国外对手同台竞技的能力，甚至在一些细分领域还具备明显优势。但是，当企业进入新兴市场时，一面是巨大的增长潜力，一面则是四面楚歌的困境。例如面临经营管理、国际化产品能力、政策法规等诸多因素的困扰，出现水土不服的现象。因此想要从“表面全球化”发展成真正的“扎根全球化”，门槛其实并不低。

对此，张鹏认为，首要的便是要有“战略选择”。究竟哪些区域市场、哪些行业是未来可以重点投入的?欧美日韩依然是流量高地，但也是‘高竞争’之地；以东南亚、拉美、中东、非洲为代表的新兴市场增速较快，但流量还在上升期，付费能力弱一些。不同的市场如何去选择，需要根据自己产品的特点和自身能力、整体实力进行战略选择，而战略选择是不断验证的过程。

此外，企业出海一定要有“战略坚持”。张鹏表示，海外发展要给自己多一些时间去执行和落地，千万不要短时间看不到成绩，就频繁换赛道，不要因为一时的困难而放弃，一定要进行战略的坚持。

张鹏以华为为例强调了企业出海一定要持续打造有竞争力的产品，塑造有生命力的品牌。他谈到，在华为，品牌战略等于业务战略。品牌源自于战略，对业务有驱动牵引的作用，而业务同时也对品牌有一定的促进；品牌是打出来的，不是宣传出来的，一定要打造核心产品竞争力，才能增强韧性，稳健发展；同时品牌要诚信，在营销手段层面可以围绕流量设计，但是最终交付给客户的一定是诚信。

除了产品选择、市场选择，中国企业出海还面临着其他一些不确定性挑战。其中以安全合规和本地化经营这两大挑战尤甚。企业往往需要花大量时间去研究当地的文化风俗、营商环境、政商关系，加上海外市场在物流、支付、数字营销等基础设施水平上的差异，这让越来越多的出海企业意识到，在陌生的海外市场，需要一群可以携手并进的伙伴。张鹏表示，华为云不仅愿意做大家出海发展的“同路人”，更愿意做大家一路同行的“同心人”，与大家一起成长。

而这正是华为二十多年来丰富海外经验的沉淀所在。华为目前在全球170多个国家有自己的员工和办公室，真正持续在本地运营， 75%的员工都是本地员工，长期的“入乡随俗”，让华为对当地的风土人情、语言习惯、消费理念、用工体制、商法财税都“知根知底”，有120多项全球安全合规认证，有在170多个国家的经营经验，本地化服务能力很强。

此外，张鹏还谈到，华为云持续构建“全球一张网”，已经在全球27个region建设了70个AZ，计划到今年年末，华为云将布局全球29个区域、75个可用区，覆盖170多个国家和地区。而且正在打造50ms核心时延圈，为广大出海客户带来极致体验。基于“全球一张网”，提供安全、稳定、低时延的高质量网络选择，确保实时音视频、实时游戏、在线教育等低时延业务敏捷高效。同时，在技术创新领域，出海企业无需再大量投入通用技术研发，通过华为云的AI开发、数据治理、数字内容、软件开发四大生产线，可以在云上轻松获取前沿的云服务。

最后，张鹏表示，华为云全球生态链比较完备，不仅有众多的中国伙伴，也有大量海外本地伙伴，覆盖ToB和ToC业务。希望通过集聚华为、华为云以及生态伙伴的力量，助力中国企业出海稳健发展。

华为云正通过推动云平台与企业之间、云平台与云平台之间、企业与企业之间的深度合作，构筑起一个互助共赢的生态循环，与越来越多的优秀企业一起在海外“乘风破浪”，共同形成稳健出海的“中国力量”。

(责编：曹淼、李源)

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