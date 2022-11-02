人民网北京11月2日电 （记者杜燕飞）“每月底对账要先上银行的APP查账，再到线上外卖平台挨个核对结算账单，很麻烦。有些闲钱趴在账上没有收益，买理财又怕着急用钱时来不及转出。”谈到日常经营中的烦恼，经营一家快餐小店的杨先生表示。

随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程的深入推进，数以亿计农村人口通过就业、就学等方式转入城镇，融入当地成为新市民。创业就业是新市民扎根城市的基础，在这过程中他们希望资金管理能方便一点、闲置资金能多赚一点、经营负担能更轻一点。

为此，今年3月份，银保监会、人民银行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》（以下简称《通知》），提出要大力发展普惠金融，加强“新市民”金融服务；银行保险机构要针对新市民在创业、就业等重点领域的金融需求，加强产品和服务创新；要优化基础金融服务，提升基础金融服务的便利性和可得性，增强新市民获得感。

《通知》发布后，越来越多的金融机构加强产品和服务创新，帮助小微商家解决日常经营中的难点痛点，提升基础金融服务的可得性和便利性，满足新市民基础金融服务需求。截至2022年7月中旬，已有22家银保监局会同省（区市）相关部门出台了新市民专项支持政策，1798家银行保险机构共有2.88万个金融产品覆盖新市民。

建设银行联合美团推出小微商家专属生意卡，支持商家在美团生意卡专区内实现对余额、流水等账户资金的“一站式”对账管理，并赠送现金券、满减券等优惠权益，减轻小微商家营销推广负担，商家通过生意卡还可以用闲钱购买建设银行提供的专属资金管理产品，盘活闲置资金。邮储银行、农业银行、兴业银行、民生银行分别推出“U+卡”“筑福卡”“民心卡”“关心关爱建筑工人卡”等新市民专属银行卡，提供免收工本费、年费、小额账户管理费、短信服务费等优惠；中国人寿对接快递、骑手、网约车司机等灵活就业人员保障需求，开发“新业态”“务工人员”等专属意外伤害保险……

业内人士认为，小微商户是新市民就业创业、增收致富的重要载体。帮助他们解决日常经营中的问题难点，是金融机构做好新市民金融服务的题中应有之义。加强新市民金融服务，需要金融机构更加积极地承担好主体责任，根据新市民的就业创业特点，有针对性地调整服务方式、更好提供支持，增强新市民融入城市的能力。

银保监会表示，银行保险机构要进一步细化工作方案，压实工作责任，完善激励约束机制，提高分支机构和工作人员服务新市民的积极性。通过优化已有产品、开发专属产品、创新信用评价手段、提高受理和审批效率等方式，扩大产品和服务供给。通过合理减免费用、降低贷款利率等方式，推动降低新市民金融服务成本，增强新市民获得感。

(责编：王仁宏、吕骞)

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