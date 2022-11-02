会昌县地处江西省东南部，总面积2712平方公里，下辖19个乡（镇），人口53万。自审计署对口支援会昌县以来，已累计派驻13名同志赴县乡村三级扎根帮扶。在各帮扶单位的帮助支持下，在全县干部群众的共同努力下，会昌县于2019年脱贫摘帽，顺利打赢脱贫攻坚战。2021年，会昌县实现生产总值151亿元，财政收入15.9亿元，农村居民人均可制备收入14670元。然而，县域经济发展、农民持续增收并不能直接带来人才的汇聚。为强化乡村振兴的人才支撑，形成人才振兴长效机制，在审计署的帮助支持下，会昌县聚焦乡村人才振兴工作做了许多有益尝试，取得了良好成效。

会昌县坚持内育外引强化人才支撑，针对乡村人才育不出、引不来、留不下的问题，坚持党委重才、教育育才、产业聚才、平台借才、乡愁引才相结合，加强乡村人才队伍建设，为乡村振兴注入“源头活水”。

一、党委重才强引领。坚持党管人才原则，出台《会昌县乡村人才振兴推进方案》《关于加强和改进新时代人才工作把会昌打造成为赣南东部重要人才中心和创新高地的实施意见》《会昌县县级直接联系服务专家办法（试行）》等文件大力推动人才管理和服务工作。县级党委层面高频率、高密度调度人才工作，以抓项目的精神抓人才工作，压实各单位人才工作责任。做优人才后勤保障服务，筹集人才住房268套，积极解决人才父母照顾、子女入学等问题。落实党委联系专家制度，县领导一对一联系服务高层次人才，深入开展“进企业、访人才、问计策”活动。持续开展全县拔尖人才评选，组织人才工作者走访各类人才，协调解决问题63个，为人才提供了全方位的服务和保障，在全县范围内形成了鲜明的示范效应。

二、教育育才谋长远。坚持教育优先，将教育作为乡村人才振兴的根本之策。由审计署出资设立“审爱助学金”，支持会昌小学、初中、高中（含高职）困难学生顺利完成学业，已累计向3066名困难家庭学生发放助学金749万元。联系华东师范大学及附属中学、小学成为会昌对口支教单位，为会昌教师设立了短期跟班学习、骨干教师主题培训和高级研修班等专业成长平台，有力地促进了会昌教师成长以及教学质量提升。推动“情系远山”公益基金会与会昌中学签订帮扶方案，为高中学生开通由知名网校机构老师授课的网络课程，提供给学生更多教育资源。组织审计挂职干部定期到村小学为留守儿童授课，讲授课外知识，开拓留守儿童视野、激发学习热情。

三、产业聚才抓重点。围绕氟盐新材料、米粉、乡村旅游等乡村振兴重点产业，依产业聚人才。发挥氟盐新材料基地、和君小镇、小密硒谷、戏剧小镇等产业人才聚集地作用，加强人才交流沟通，加快人才与产业对接速度。联系中国科学院、工程院专家团队，积极推动氟盐新材料创新研究院创建省级产业技术研究院。借助企业数字化、智能化改造，引进数字经济人才。立足产业优势，建设研发平台，吸引人才在会昌汇聚。会昌现有国家级研发平台1个，省级平台2个，市级平台10个，县级博士后工作站２个。主动融入粤港澳大湾区，大力招才引智，建立深圳、广州人才工作站，在各乡（镇）建立人才驿站，推动产业层面“湾区+苏区”互联互通。2021年以来，引进各类人才1200名，其中产业领军人才1名，高层次人才36名、行业急需紧缺人才1007名，为乡村产业发展注入了强大动力。

四、平台借才补短板。搭建高层次合作平台，采用柔性引才模式，引进人才短期帮扶。协调中南大学湘雅二医院对口帮扶会昌县人民医院，先后派出18名专家赴会昌开展每轮为期三个月的现场指导，有效提高了乡村医疗条件。促成清华大学经管学院学生社会实践基地落户会昌，每年接收两批次清华师生赴会昌实践锻炼，已有26名师生先后来到会昌为乡村振兴建言献策。协调清华大学博士生党支部与寨富村党支部开展支部共建，以共建带自建，有效提升了村支部党建工作水平，在此基础上培养出全县最年轻的村支部书记，为乡村组织建设培育了青春力量。组建“周末工程师”人才库，探索“双聘制”等柔性引才方式并制定相关管理办法，第一批申报引进“周末工程师”50名，为乡村发展提供了更多智力支持。

五、乡愁引才兴家乡。实施乡贤回归工程，以乡愁促回引。建立乡贤回归干部结对联系制度，召开乡贤恳谈会，加强与乡贤的沟通联络、信息交流，充分挖掘具有本土特色的乡贤文化，广泛宣传乡贤的先进事迹，精心策划系列采访活动，大力营造敬重乡贤的浓厚氛围。编制乡贤名录、设立乡贤馆、举办乡贤大会、开展联谊活动，积极培育乡贤文化，增强乡贤归属感。出台《会昌县大力实施乡贤回归工程的若干意见》，组建乡贤回归办，建立乡贤服务机制，采取一个乡贤项目、一名县领导挂点、一个责任单位、一支服务队伍的“四个一”模式。近年来，已吸引赖声川等63名杰出乡贤返乡兴业，投资金额达到80多亿元。在此带动下，在外打工创业的青年人才返乡比例逐步提升，成为带领乡亲们增收致富的带头人。

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(责编：曹淼、李源)

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