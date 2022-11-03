人民网北京11月3日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，目前，我国多条设计时速350公里的高铁建设取得最新进展，为高质量共建“轨道上的长三角”打造人民美好生活新时空贡献了力量。

上海至南京至合肥高速铁路开工建设

日前，上海至南京至合肥高速铁路上海至南京段第一个拌和站开建。

上海至南京至合肥高速铁路是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，线路起自上海宝山站，向西途经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，终至安徽省滁州市、合肥市。全长约554公里，设计时速350公里。

沿线共设上海宝山、太仓、崇明、启东西、海门北、南通、如皋西、黄桥、泰州南、扬州东、仪征北、南京北、滁州、大墅、肥东、合肥南16座车站，其中上海宝山、崇明、启东西、海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北、南京北、大墅10座车站为新建车站。

巢湖至马鞍山城际铁路江北段开工建设

10月1日，巢马城际铁路江北段正式开工建设，标志着巢马城际铁路长江南北两岸进入全线施工阶段。

巢马城际铁路正线全长61公里，设计时速350公里，其中江北段新建正线约47公里。线路起自合杭高铁巢湖东站，终至马鞍山东站，沿线设巢湖东、含山、郑蒲港、马鞍山南、马鞍山东5座车站。

巢马城际铁路分长江以北、以南两段推进建设，江南段（含马鞍山长江公铁大桥）已于2021年5月正式开工。巢马城际铁路北接合杭高铁，东联南沿江城际铁路，既是马鞍山与省会城市合肥的直接联通线，又是安徽通往上海等长三角城市的高铁新通道。

南昌至景德镇至黄山高速铁路安徽段开始静态验收

昌景黄高铁是“八纵八横”主通道基础上的高速铁路区域连接线，是沟通赣皖两省的重要通道，线路全长约290公里，沿线设南昌东、军山湖、余干、鄱阳南、乐平北、景德镇北、瑶里、祁门南、黟县东、黄山北10座车站，设计时速350公里。其中安徽段约90公里，设祁门南、黟县东、黄山北3座车站。

昌景黄高铁安徽段开始静态验收，标志着这条高铁全线即将竣工。昌景黄高铁安徽段建成通车后，黄山市祁门县、黟县将实现高铁“零”的突破，对加快皖南地区融入长三角一体化高质量发展具有重要意义。

沪苏湖铁路进入跨省箱梁架设阶段

沪苏湖铁路起自上海市，途经江苏省苏州市，终至浙江省湖州市，全长约164公里，设计时速350公里，沿线设上海虹桥、松江南、练塘、汾湖、盛泽、南浔、湖州东、湖州8座车站。

近日，沪苏湖铁路青浦特大桥架梁从苏州进入上海，开始架设跨省箱梁。沪苏湖铁路建成通车后，将成为连接上海、苏州、湖州等城市的重要运输通道。

南沿江城际铁路全线铺轨

南沿江城际铁路起自南京市，终至苏州市，全长约279公里，设计时速350公里，沿线设南京南、句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓8座车站。

作为沪宁间第二条城际铁路，南沿江城际铁路全线开始铺轨，加快推进建设进度。线路建成通车后将承担沪宁城市间的运输任务，进一步推进句容、江阴、张家港、常熟、太仓等全国百强县融入沪宁“1小时交通圈”。

池州至黄山高速铁路完成路基主体工程

池黄高铁位于安徽省南部，线路起自池州市，终至黄山市，全长约125公里，设计时速350公里，沿线设池州、九华山、黄山西、黟县东、黄山北5座车站。

目前，池黄高铁已完成路基主体工程，8座隧道已贯通7座，桥梁预制完成81%、架设完成65%，为线路开通奠定坚实基础。线路建成通车后，将成为串联皖南两山一湖（九华山、黄山、太平湖）核心景区的黄金旅游线路。

合肥至新沂高速铁路安徽段全部获批

合肥至新沂高速铁路安徽段起自合肥市，途经滁州市定远县、明光市、蚌埠市五河县、宿州市泗县后进入江苏境内。安徽段全长约207公里，设计时速350公里，共设泗县东、五河、明光西、定远东、八斗、桃花店、新合肥西7座车站。

日前，合新高铁合肥市段工程建设用地获得国家批复。至此，合新高铁安徽段项目建设用地全部获批，为后续建设奠定基础。全线通车后将大大缩短合肥地区与苏北地区、山东半岛的时空距离，对促进长江经济带和长三角一体化高质量发展具有重要作用。

杭州至温州高速铁路义乌特大桥开始混凝土浇筑

杭温高铁是一条连接浙江南北的诗画走廊，北起杭州市桐庐东站，引入改建后的温州南站，线路全长260公里，设计时速350公里，设桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、温州北、温州南9座车站。

义乌特大桥是杭温高铁义乌至温州段最长的桥梁，跨越沪昆高铁、沪昆铁路、杭金衢高速公路、甬金高速公路、金义东城际铁路以及多条城市主干道。

义乌特大桥十字梁开始混凝土浇筑，标志着杭温高铁全线唯一一处特殊结构十字梁建设取得重大突破，为年底全线贯通奠定基础。杭温高铁是长三角高速铁路网的重要组成部分，也是浙江省内实现杭州、金华和温州三大都市“1小时交通圈”的快捷通道。

(责编：王连香、吕骞)

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