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台风“尼格”今晨登陆广东珠海 广东部分地区将有大到暴雨

2022年11月03日14:41 | 来源：人民网
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人民网北京11月3日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，今年第22号台风“尼格”减弱后的热带低压已于今晨4点50分前后在广东珠海香洲区登陆，登陆时中心附近最大风力有7级，中心最低气压1003百帕。预计该低压将以每小时10公里左右的速度向西偏南方向移动，并将继续减弱。

中央气象台预计，11月3日08时至4日08时，广东中部沿海、台湾岛东北部的部分地区将有大到暴雨（50-60毫米）。

未来24小时，受低压和冷空气的共同影响，台湾海峡、南海北部、东海南部以及福建沿海、台湾岛沿海、广东中东部沿海将有6-7级大风，阵风可达8-9级。

中国气象局提醒，台风登陆后，风力依然强劲，请大家注意安全，待在防风的地方，同时请注意防范局地强降雨可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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