本报记者 袁子涵

5年来，进博会越办越好，许多企业从“头回客”变成了“常驻客”。

在王杨的桌上，5张进博会的参展证摆了一排。这是他作为霍尼韦尔员工代表，年年不落的“打卡”证据。他告诉记者，五度参展，最深的感受就是公司不断扩大的展台面积。“2018年首届进博会，我们的展台只有54平方米。到了今年，已经是500平方米啦！”

公司展台面积翻了快10倍，背后是中国蓬勃大市场的“进博机遇”。近年来，进博会已成为霍尼韦尔集中展示技术与解决方案、首发首展旗舰创新产品、扩大中国投资、拓展合作伙伴关系的一站式平台。本届进博会现场，霍尼韦尔一口气展示了五大应用领域超过60项创新产品和解决方案，其中多项为首次在中国市场推出。

依托进博会高效优质的平台效应，王杨见证了公司的合作伙伴越来越多、合作关系越来越稳固。第四届进博会上，霍尼韦尔完成了“展品变商品”“展商变投资商”的转型升级。与天津港保税区管委会签署的“霍尼韦尔过程控制（中国）运营中心和创新研发中心项目”，将先进的过程控制技术研发中心整合落地，目前已进入试运行。今年，霍尼韦尔与中国石油化工集团有限公司续签中石化—霍尼韦尔（天津）有限公司合资协议。未来，双方将在新能源、新材料、新经济以及能源效率等领域深化合作。

“作为霍尼韦尔员工，在五届进博会中亲身见证了公司的变化，我感到非常自豪。”王杨说。

年年如约的“进博承诺”，是新时代中国对外开放的生动缩影；越办越好的进博会，更是与世界共享发展机遇的重要桥梁。

谈到明年第六届进博会的计划，王杨开心地对记者说：“明年我们还在这里！”

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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