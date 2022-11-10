本报记者 刘 峣

工作人员在第五届中国—阿拉伯国家博览会银川国际会展中心展区介绍“北斗+智能安全帽”设备。

新华社记者 王 鹏摄

近日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书（下称“白皮书”）。白皮书指出，北斗卫星导航系统在全球范围内实现广泛应用，赋能各行各业，融入基础设施，进入大众应用领域，深刻改变着人们的生产生活方式，成为经济社会发展的时空基石，为卫星导航系统更好服务全球、造福人类贡献了中国智慧和力量。

中国的北斗，也是世界的北斗。世界的北斗，是中国的北斗。从北斗一号到北斗三号，从双星定位到全球组网，从覆盖亚太到服务全球，新时代的中国北斗，既造福中国人民，也造福世界各国人民。

应用于全球半数以上国家

在莫桑比克加扎省赛赛市，有一片占地2万公顷的非洲最大水稻合作种植项目。在如此大面积的稻田上耕、种、管、收，对当地的种植户来说是个不小的难题。

基于北斗卫星导航系统的农技创新，让农户们尝到了甜头。只要打开手机APP，就可以操控植保无人机。通过北斗系统获取定位信息，植保无人机可以按照设定的路径喷洒农药。与传统人工喷洒面积每小时仅三四亩相比，植保无人机每小时能为上百亩田地喷洒农药，还能在夜间工作，极大提高了作业效率。

据了解，中非赛赛农业合作项目把植保无人机广泛应用于农田测绘、水稻播种、农药喷洒等田间植保作业，当地的各种大中型拖拉机上也使用北斗自动驾驶系统。“北斗+”的精准农业模式，为莫桑比克实现粮食安全作出了重要贡献。

作为中国首个面向全球提供公共服务的空间基础设施，北斗卫星导航系统及相关产品在越来越多非洲国家落地应用，产生了显著的经济社会效益，成为推动中非合作提质升级的新引擎。

中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其说，目前北斗产品已在全球半数以上国家和地区得到应用。

“在沙特阿拉伯，北斗已应用于城市市政基础设施建设、沙漠人员或者车辆定位等重要领域；在塔吉克斯坦，基于北斗系统的大坝变形监测，保障着大坝安全和当地人民生命安全；在布基纳法索，北斗应用到医院建设的精确测绘过程中，缩短了一半以上的建造时间，为当地疫情防控作出了贡献。”冉承其介绍，北斗还在东盟、南亚、东欧、北非等地区得到成功应用，例如在中欧班列运行中的应用等。

提供高性价比的公共产品

在日前举行的全球卫星导航系统国际委员会（ICG）第十六届大会上，各方代表就高精度应用、空间服务、系统兼容等卫星导航领域热门议题进行了深入交流。其中，中方专家围绕北斗系统在建设运行、应用推广、国际合作等方面的最新进展作了大会主旨报告。

冉承其介绍，大会期间有很多国家和组织提出了加强和北斗合作的愿望，都评价北斗是一个好用的系统。“我们特别愿意把中国的系统、产品、应用和理念向全世界推广”。

冉承其说，作为全球四大卫星导航系统之一，北斗与美国的GPS系统、俄罗斯的格洛纳斯系统签署了兼容与互操作联合声明，并与欧洲的伽利略系统进行了频率协调，共同推动全球卫星导航应用。

中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风表示，目前，北斗以其较低成本、较高精度的特点成为中国向世界提供的高科技、高性价比公共产品。“十四五”期间，北斗规模应用要实现市场化、产业化、国际化。其中，在国际化方面，北斗将结合“一带一路”倡议，为海外市场提供更多产品和服务。

北斗系统建设之初，就把建设、应用和国际合作作为“三驾马车”。中国参与和成功举办了三届中阿北斗论坛和两届中国—中亚北斗合作论坛以及首届中非北斗合作论坛，通过发布论坛声明、行动计划、应用场景，共同推动卫星导航和北斗系统的应用。中国还同阿盟、中亚、非洲、东盟等建立密切联系，在测试评估、联合应用、教育培训等方面都有很多深度合作。

坐落于突尼斯首都突尼斯城的中阿北斗/GNSS中心，是中国第一个海外北斗中心。中心可为非洲与阿拉伯国家提供卫星导航培训、测试评估和技术研究。未来，更多卫星导航人才将从这里走出，让北斗系统发展成果更好地惠及各国人民。

“同时，我们还通过‘请进来、走出去’，请国外的学生到中国来学习，培训和介绍我们的技术和产品，让大家更好地认识北斗、了解北斗、应用北斗。”冉承其说。

跻身“国际俱乐部”

除了提供定位导航服务，北斗的系统服务优质多样。面向全球用户，北斗还可以提供国际搜救、全球短报文通信等全球服务；可向亚太地区提供区域短报文通信、星基增强、精密单点定位、地基增强等4种区域服务。

在以前，海上的求救者向国际搜救卫星组织发出信息后，并不知道对方是否收到。北斗系统创新性地将单向沟通升级为双向沟通。利用北斗卫星的SAR（合成孔径雷达）反向链路，能让求救者得到对方“已读”的反馈信号。这对求救者来说是一个巨大的精神鼓舞，也是对国际搜救组织的贡献。

今年4月，国际搜救卫星组织第66届理事会确认，北斗系统搭载的6颗搜救载荷符合全球中轨卫星搜救系统空间段标准要求，北斗搜救系统加入国际搜救卫星组织的技术审核工作全部完成。北斗已经跻身搜救的“国际俱乐部”。

冉承其说，中国持续推进北斗系统进入民航、海事、搜救卫星、移动通信、电工委员会等国际组织标准体系。中国政府目前已草拟提交国际民航组织的承诺函，承诺北斗系统将为全球民航用户免费提供基本导航服务。此外，国际航标协会正式发布包含北斗星基增强系统的标准，标志着全球海事用户可据此开展北斗星基增强海事应用。

短报文也是北斗的“绝技”之一。北斗系统是世界上首个具备全球短报文通信服务能力的卫星导航系统，通过14颗中圆地球轨道卫星，为特定用户提供全球随遇接入服务，最大单次报文长度560比特（40个汉字）。而在区域范围内，北斗可通过3颗地球静止轨道卫星，为中国及周边地区用户提供数据传输服务，最大单次报文长度14000比特（1000个汉字），具备文字、图片、语音等传输能力。

“建立北斗全球卫星导航系统的初心是‘服务全球、造福人类’。随着北斗系统在世界上得到越来越多国家的肯定和接纳，北斗正在为促进航天领域国际合作作出更大贡献。”杨长风说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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