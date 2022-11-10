新华社北京11月9日电 题：物价继续运行在合理区间——聚焦10月份CPI和PPI数据

新华社记者魏玉坤

国家统计局9日发布数据，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，10月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点，国内物价继续运行在合理区间。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高，10月份食品价格同比上涨7%，涨幅比上月回落1.8个百分点；环比上涨0.1%，涨幅比上月回落1.8个百分点。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，10月份果蔬及水产品大量上市，加之节后消费需求有所回落，鲜菜、鲜果和水产品价格环比均由涨转降，分别下降4.5%、1.6%和2.3%；鲜菜价格同比由上月上涨12.1%转为下降8.1%，鲜果价格同比涨幅比上月回落5.2个百分点。

受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，10月份，猪肉价格环比上涨9.4%，涨幅比上月扩大4个百分点；同比上涨51.8%，涨幅比上月扩大15.8个百分点。

投放今年第七批中央猪肉储备；密切关注重点地区市场运行态势，加强生活必需品市场监测预警；强化产销衔接，畅通运输配送，确保粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品量足价稳……连日来，从中央到地方，一系列举措纷纷出台，全力守好百姓“菜篮子”“米袋子”。

统计数据显示，10月份，非食品价格同比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点；环比继续持平。其中，国际油价变动影响国内汽油和柴油价格环比分别下降1.2%和1.3%。

“近期全国疫情多点散发频发，旅游、教育、家庭服务等线下接触性消费受到一定程度影响，10月份服务价格同比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

据测算，10月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

“今年以来，我国核心CPI同比涨幅一直处于1%左右的区间波动，这表明我国工业消费品以及服务消费价格保持稳定。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

工业品价格方面，10月份，部分行业需求有所增加，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由上月下降0.1%转为上涨0.2%，但受去年同期对比基数较高影响，同比由上月上涨0.9%转为下降1.3%。

从同比看，10月份，生产资料价格由上涨0.6%转为下降2.5%；生活资料价格上涨2.2%，涨幅扩大0.4个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有27个，比上月减少3个。其中，黑色金属冶炼和压延加工业下降21.1%，降幅扩大3.1个百分点；煤炭开采和洗选业下降16.5%，扩大13.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业下降7.8%，扩大3.4个百分点。

“总的看，今年以来我国重要民生商品和能源保供稳价工作成效持续显现，物价始终保持平稳运行，与国际通胀居高难下形成鲜明对比。”郭丽岩说。

展望全年，专家分析，物价或将延续温和上涨态势，保持物价平稳运行具有坚实基础。

王立坤说，从食品看，我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，库存目前还处于高位，今年夏粮和早稻实现增产，秋冬种进展总体顺利，这为食品价格稳定提供了重要保障。猪肉价格虽然进入到上行周期，但生猪产能处于合理水平，猪肉价格不具备大幅上涨基础。从非食品价格看，我国工业体系完整，生产能力强，工业品供应保障稳定，服务供应总体充足，价格有望保持平稳。

“随着美欧等主要经济体持续加息，后期国际大宗商品价格可能总体偏弱运行，预计四季度PPI同比可能维持负增长，有助于缓解中下游制造业企业成本。”郭丽岩说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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