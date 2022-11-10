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前三季度

规上轻工企业实现利润超万亿元（新数据 新看点）

2022年11月10日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：中国轻工业联合会
　　制图：张芳曼

　　本报北京11月9日电  （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布前三季度我国轻工业经济运行情况。数据显示，1至9月份，轻工行业规模以上企业实现营业收入17.35万亿元，同比增长7.4%；轻工行业利润增速逐月上行，盈利持续改善，1至9月份，轻工行业规模以上企业实现利润10521.3亿元，同比增长8.9%，增速较前8月加快1.5个百分点。

　　据中国轻工业联合会介绍，随着稳经济一揽子政策及接续政策措施进一步加力提效，前三季度我国轻工行业经济延续复苏态势，轻工业韧性好、发展稳的优势持续显现。

　　产销实现稳步恢复。1至9月份，轻工业增加值同比增长4.0%。轻工消费品市场继续保持稳步恢复态势，1至9月份，轻工十类商品零售额50046亿元，占社会消费品零售总额的比重为15.9%，同比增长2.6%。自6月份轻工十类商品零售恢复正增长后，增速已连续4个月保持在5%左右。

　　出口呈现稳中有增。1至9月份，部分轻工商品出口保持较快增长，轻工8种重点商品出口累计出口额3620.1亿美元，同比增长6.6%。

　　投资规模持续扩大。2022年主要轻工行业固定资产投资规模在上年稳步恢复的基础上继续扩大，1至9月份，除造纸行业外，轻工主要行业投资均保持两位数较快增长。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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