本报记者 葛孟超 喻思南 陶相安

本届进博会的六大展区亮点纷呈，展出了数百项新产品、新技术、新服务。新设农作物种业专区和人工智能专区，优化能源低碳及环保技术专区，拓展创新孵化专区，技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的150多家初创企业在这里进行了集中展示。

从货架上取下一个约1立方米的木箱，沿着预先规划好的路线稳稳行进，最后将木箱平稳地放在出货平台上……在德国凯傲集团的展台上，搬运机器人来回穿梭，向参观者展示“绝活”。

“搬运动作看似简单，但科技含量十足。”凯傲集团市场经理岳雷介绍，搬运机器人载物行进时既要保持一定的速度，还要保证定位精度；放货时行驶、转向、抬升等动作要同步进行，这非常考验设备的软硬件结合能力。公司的工程师将传统叉车的液压技术和自动化控制技术深度融合，经过多年改进才研发出这款产品。

凯傲集团连续5年参加进博会。岳雷表示，中国市场丰富的应用场景是公司创新的重要动力，集团将在进博会上继续推出更智能、更安全的搬运机器人，助力中国物流产业高质量发展。

科技创新已经成为进博会的鲜明特征。以开放促改革促发展促创新，不断满足人民对美好生活需要。全自动五分类血细胞分析仪、柔性心电监测贴片、睡眠监护带、智能手提检诊箱……各式各样的医疗智能装备，让一辆商务车变得不再普通。在进博会汽车展区，日本丰田汽车公司展台负责人徐一鸣介绍，这辆车拥有一个特殊的名字——“智能移动医院”。

“这款车的一大特点是采用5G通信技术，能够实现与医院远程实时连接，传输数据、图像等信息。”徐一鸣说，车上还配备了各种智能设备，通过健康检查舱和应急救治舱，医护人员可以实现远程诊断、应急救治指导以及应急转运监护，还可以满足高危人群社区巡诊、医疗应急救援等需求。

“创新是引领发展的第一动力。”第三次参加进博会的EKOL公司相关负责人表示，进博会是创新要素汇聚的重要舞台。下一步，公司将加速推进融合发展，通过产业合作协同创新，让越来越多的技术、产品和系统解决方案在中国市场落地生根。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经