人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

科技进博，彰显创新活力（走进进博会）

本报记者  葛孟超  喻思南  陶相安
2022年11月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本届进博会的六大展区亮点纷呈，展出了数百项新产品、新技术、新服务。新设农作物种业专区和人工智能专区，优化能源低碳及环保技术专区，拓展创新孵化专区，技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的150多家初创企业在这里进行了集中展示。

　　从货架上取下一个约1立方米的木箱，沿着预先规划好的路线稳稳行进，最后将木箱平稳地放在出货平台上……在德国凯傲集团的展台上，搬运机器人来回穿梭，向参观者展示“绝活”。

　　“搬运动作看似简单，但科技含量十足。”凯傲集团市场经理岳雷介绍，搬运机器人载物行进时既要保持一定的速度，还要保证定位精度；放货时行驶、转向、抬升等动作要同步进行，这非常考验设备的软硬件结合能力。公司的工程师将传统叉车的液压技术和自动化控制技术深度融合，经过多年改进才研发出这款产品。

　　凯傲集团连续5年参加进博会。岳雷表示，中国市场丰富的应用场景是公司创新的重要动力，集团将在进博会上继续推出更智能、更安全的搬运机器人，助力中国物流产业高质量发展。

　　科技创新已经成为进博会的鲜明特征。以开放促改革促发展促创新，不断满足人民对美好生活需要。全自动五分类血细胞分析仪、柔性心电监测贴片、睡眠监护带、智能手提检诊箱……各式各样的医疗智能装备，让一辆商务车变得不再普通。在进博会汽车展区，日本丰田汽车公司展台负责人徐一鸣介绍，这辆车拥有一个特殊的名字——“智能移动医院”。

　　“这款车的一大特点是采用5G通信技术，能够实现与医院远程实时连接，传输数据、图像等信息。”徐一鸣说，车上还配备了各种智能设备，通过健康检查舱和应急救治舱，医护人员可以实现远程诊断、应急救治指导以及应急转运监护，还可以满足高危人群社区巡诊、医疗应急救援等需求。

　　“创新是引领发展的第一动力。”第三次参加进博会的EKOL公司相关负责人表示，进博会是创新要素汇聚的重要舞台。下一步，公司将加速推进融合发展，通过产业合作协同创新，让越来越多的技术、产品和系统解决方案在中国市场落地生根。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海尔生物携手上下游企业打造全球航空温控产业生态平台
　　人民网北京11月9日电 （记者栗翘楚）近年来，随着人们消费能力提升和健康意识增强，市场对医药用品、生物制剂、鲜活易腐货物等高价值温敏物资的需求快速增长。航空冷链物流作为时效性更高、安全性更佳的运输方式，由此进入快速上升通道。…
助力能源结构调整 依托核能综合利用建设零碳未来城发展规划获批
　　人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）记者从第五届进博会期间召开的“核创未来—Atoms for Future”主题论坛论坛上获悉，《零碳未来城发展规划》已经获浙江省发展改革委批复，国内首个依托核能综合利用打造的零碳高质量发展示范区规划亮相，为全球能源供应、环境保护提供“中国方案”。 据了解，零碳未来城位于浙江省嘉兴市海盐县，由中核集团秦山核电与浙江省海盐县共同建设。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部