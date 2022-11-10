本报记者 巨云鹏 季觉苏

11月9日，第五届中国国际进口博览会接近尾声，国家会展中心（上海）内外仍然一片忙碌。

各个展馆里，参展商与采购商洽谈沟通，热门展台前观众排起了长队；新闻中心内，记者们忙着直播、采访、撰稿；地铁站、场馆外，公安民警精神抖擞，坚守岗位……

上海市成立了由市委、市政府主要领导担任组长的城市服务保障工作领导小组，按照“越办越好”总要求，全力推进17个保障组的216项重点任务，在确保防疫安全的前提下，努力提供一流的城市环境和一流的服务保障，确保第五届进博会精彩成功举办。

讲好进博故事、中国故事

第五届进博会吸引了来自79个国家和地区的460多家媒体机构近2900名记者报名参会，涵盖境内外主要媒体机构。在上海市委宣传部统筹组织下，上海市政府新闻办、进口博览局、国家会展中心（上海）、上海广播电视台组成新闻中心运营团队，为参会记者提供周到便捷的媒体服务。

每天中午，在进博会新闻中心的文化展示展演区，都有来自上海民族乐团、上海歌剧院等院团的艺术家与记者们见面，带来美妙、温馨的“音乐午茶”。

“我们要热情服务，帮助中外记者在传播进博故事的同时，更好向世界讲述上海故事、传播中国声音。”进博会新闻中心文化展示展演组负责人介绍，去年进博会期间上线的上海城市形象资源共享平台IP SHANGHAI，广泛征集视频、图片、声音、文字、出版物、设计等作品，已吸引500余家重点机构入驻，超过2万名专业创作者注册。今年发布了首个产品，50家企业讲述最近10年来与上海共同成长的故事，呈现上海在新时代的飞速发展，展示中国式现代化的光明前景。

创新举措保障安全有序

第五届进博会为期6天，已制作发放人员证件42万余张，最高峰时有6.1万人同时在馆内，国家会展中心（上海）的各方面安全工作至关重要。

参展证件是保证人员有序通行的关键。在前4届基础上，上海公安机关等组织技术力量，推进优化证件融合平台，使证件管理更加精细化、人性化、模式化。设置验证门点位22处、109扇，在红外测温的同时，实现健康码、核酸检测、疫苗接种记录、旅居史同步动态比对，做到验证过程无感知、不停留、可追溯。

“我们坚持精细保障和优化服务相结合，不断创新便民服务举措，努力做到保安全、保秩序与惠民生的有机统一。”上海市公安局进博会前方安保指挥部负责人尹建岗说。

在国网上海电力进博前线指挥中心的大屏上，智能巡检机器人正在对站内开关柜进行巡检，输电通道可视化监拍装置同步传回重要输电通道周边的安全情况，人工智能语音助手“小电”实时播报着核心区电网当前负荷情况……

依托近年来在电网、设备、装备数字化转型积累的成果，国网上海电力完成进博会全景智慧供电保障系统5.0版迭代升级。该系统将国网上海电力的34套源端系统集成于“一张屏”，实现保电区域“设备智能化、业务工单化、管理数字化”。青浦公司变电（配电）二次运检班职工陈敬德说：“我们可以实时了解工单的抢修进度，动态掌握抢修人员的地理位置坐标、抢修路径规划和预计到达时间等，智能指挥水平和运维效率均大幅提高。”

为确保消防安全，上海消防部门从制度、技防、人防、物防等4个维度织密防护网，指导相关单位完善消防安全管理制度，落实垃圾清运、配电间滚动巡查、重点部位实名制看护等措施，与场馆方和技术服务单位一道全面排查消防设施点位12.8万处，完成消防设施、电力、燃气、防雷等专业检测，消除故障点151处，并在全馆布控电气火灾监测系统，实现电气隐患实时监测全覆盖。

与进博会同成长共发展

活跃在第五届进博会各个岗位上的3743名“小叶子”志愿者，为参展客商提供指引、翻译等多项服务。“当好志愿者，促进进博文化传播，是我的宝贵经历。”上海师范大学大四学生赵晨曦说。

青浦区在做好服务保障的同时，很好地承接了进博会溢出带动效应，地区经济加快发展。

开幕首日，越海新领供应链（上海）有限公司与参展商飞利浦（中国）投资有限公司达成3亿美元的采购意向订单。同一天上午，青浦区市场监督管理局颁发了本届进博会首张参展商营业执照、首张采购商第三类医疗器械经营许可证。

“首照”“首证”的背后，是青浦区针对企业的“店小二”式服务：对企业在登记中遇到的问题，因企施策、精准服务，指导企业进行线上申报，为企业市场准入提供便利；为企业开通绿色通道，启动“重大项目精准管理专员服务制度”；为企业提前进行场地勘察，确保申报材料符合要求，提供全程跟踪服务。

2020年、2021年，青浦区新增外商直接投资额分别完成9.0亿美元和9.5亿美元，抓住了进博会带来的开放机遇、发展机遇。

“全力以赴、精益求精做好第五届进博会服务保障各项工作，坚决守牢疫情防控等安全底线，为进博会‘越办越好’提供一流的城市环境和一流的服务保障。”青浦区委书记徐建说，青浦将积极放大进博会溢出效应，乘势而上、主动作为，进一步增信心、扩开放、促发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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