人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

共创共享，服务美好生活（走进进博会）

本报记者  杨彦帆  罗珊珊  徐杭燕
2022年11月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　压粉萃取、双臂拉花，在机器人的熟练操作下，一杯香气浓郁的巴拿马卡门庄园瑰夏咖啡制作完成。西班牙特级初榨橄榄油、德国哈勒道城堡精酿啤酒、澳洲黑金和牛……走进大商集团展区，仿佛置身“舌尖上的进博会”，来自6个国家的近300款优质商品令人眼花缭乱。

　　“全球的珍馐美馔，正通过进博会这一开放包容的国际平台，走向中国消费者的餐桌。”大商上海进口贸易总部副总经理毕庚杰介绍，大商集团的多款商品借助进博会打响了知名度、拓展了大市场。

　　“预计今年进博会上，我们的签约额将达10亿元左右。”毕庚杰说，借助进博会的强大引擎，大商将继续以开放心态拥抱世界市场，构建独具特色的产供销全球配置体系，为中国消费者提供更多个性化消费选择，服务百姓美好生活。

　　在本届进博会上，多个展区迎来的新产品新技术与消费者生活密切相关。从小而美的消费新品到高精尖的前沿科技，再到便捷、绿色、低碳的消费理念，进博会正在不断满足人们消费升级需要，传递健康科学的消费观念。

　　在一款高1.6米、宽1.1米、重约140千克的矩形设备前，松下展台工作人员屈靖介绍：“这是一款家用燃料电池，通过接入天然气，电池提取氢气与大气中的氧气产生化学反应发电，同时还可以利用发电期间产生的热量实现家庭采暖和热水供应，节能又环保。”

　　卧室里安装舒适睡眠系统，通过调节光线和温度帮助人们进入良好睡眠状态；卫浴间安装坐式淋浴器，方便老年人使用……松下布置了一个绿色节能的居家场景。松下全球副总裁本间哲朗正坐在客厅的沙发上，演示如何实现家电、照明和空气环境的智能控制。本间哲朗说：“我们希望与更多伙伴深化合作，共同打造美好的生活方式。”

　　共享进博机遇，助力健康生活。在本届进博会上，史赛克展出智慧关节机器人，带来了更先进的单髁关节置换技术，能保障关节手术的精准性和安全性，为患者带来更好的手术效果。“我们将持续深耕中国市场，加强本土创新能力，以优质产品布局广阔的中国医疗器械市场，惠及更多中国老百姓。”史赛克相关负责人何磊说。

　　“芳珂连续5次参加进博会，通过进博会这一平台，在中国消费者中的知名度不断提升。”芳珂株式会社海外市场部部长田中毅史表示，希望更加深入中国市场，了解健康新趋势、新产品和新技术，带来更多优质的健康产品和技术，更好地满足中国消费者需求。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海尔生物携手上下游企业打造全球航空温控产业生态平台
　　人民网北京11月9日电 （记者栗翘楚）近年来，随着人们消费能力提升和健康意识增强，市场对医药用品、生物制剂、鲜活易腐货物等高价值温敏物资的需求快速增长。航空冷链物流作为时效性更高、安全性更佳的运输方式，由此进入快速上升通道。…
助力能源结构调整 依托核能综合利用建设零碳未来城发展规划获批
　　人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）记者从第五届进博会期间召开的“核创未来—Atoms for Future”主题论坛论坛上获悉，《零碳未来城发展规划》已经获浙江省发展改革委批复，国内首个依托核能综合利用打造的零碳高质量发展示范区规划亮相，为全球能源供应、环境保护提供“中国方案”。 据了解，零碳未来城位于浙江省嘉兴市海盐县，由中核集团秦山核电与浙江省海盐县共同建设。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部