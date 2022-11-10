本报记者 杨彦帆 罗珊珊 徐杭燕

压粉萃取、双臂拉花，在机器人的熟练操作下，一杯香气浓郁的巴拿马卡门庄园瑰夏咖啡制作完成。西班牙特级初榨橄榄油、德国哈勒道城堡精酿啤酒、澳洲黑金和牛……走进大商集团展区，仿佛置身“舌尖上的进博会”，来自6个国家的近300款优质商品令人眼花缭乱。

“全球的珍馐美馔，正通过进博会这一开放包容的国际平台，走向中国消费者的餐桌。”大商上海进口贸易总部副总经理毕庚杰介绍，大商集团的多款商品借助进博会打响了知名度、拓展了大市场。

“预计今年进博会上，我们的签约额将达10亿元左右。”毕庚杰说，借助进博会的强大引擎，大商将继续以开放心态拥抱世界市场，构建独具特色的产供销全球配置体系，为中国消费者提供更多个性化消费选择，服务百姓美好生活。

在本届进博会上，多个展区迎来的新产品新技术与消费者生活密切相关。从小而美的消费新品到高精尖的前沿科技，再到便捷、绿色、低碳的消费理念，进博会正在不断满足人们消费升级需要，传递健康科学的消费观念。

在一款高1.6米、宽1.1米、重约140千克的矩形设备前，松下展台工作人员屈靖介绍：“这是一款家用燃料电池，通过接入天然气，电池提取氢气与大气中的氧气产生化学反应发电，同时还可以利用发电期间产生的热量实现家庭采暖和热水供应，节能又环保。”

卧室里安装舒适睡眠系统，通过调节光线和温度帮助人们进入良好睡眠状态；卫浴间安装坐式淋浴器，方便老年人使用……松下布置了一个绿色节能的居家场景。松下全球副总裁本间哲朗正坐在客厅的沙发上，演示如何实现家电、照明和空气环境的智能控制。本间哲朗说：“我们希望与更多伙伴深化合作，共同打造美好的生活方式。”

共享进博机遇，助力健康生活。在本届进博会上，史赛克展出智慧关节机器人，带来了更先进的单髁关节置换技术，能保障关节手术的精准性和安全性，为患者带来更好的手术效果。“我们将持续深耕中国市场，加强本土创新能力，以优质产品布局广阔的中国医疗器械市场，惠及更多中国老百姓。”史赛克相关负责人何磊说。

“芳珂连续5次参加进博会，通过进博会这一平台，在中国消费者中的知名度不断提升。”芳珂株式会社海外市场部部长田中毅史表示，希望更加深入中国市场，了解健康新趋势、新产品和新技术，带来更多优质的健康产品和技术，更好地满足中国消费者需求。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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