田 泓

“改革开放以来，中国经历了从世界工厂到世界市场，再到创新型国家的发展历程。正是这样的环境促进了外企的成长，这是最大的魅力和机遇。”日本AGC集团有关负责人上田敏裕的一番话，道出了进博会众多老朋友的感想。

“本土化”是第五届进博会的一大热词。许多早已在中国“生根”的外企，不约而同地在进博会上表达了“深耕”中国市场的愿望，计划推出更契合本土需求的产品、更深刻紧密的本土供应链联结、更多元的本土产业生态圈创新。

全球光学与光电行业领先企业蔡司继10年前在上海布局首个海外研发中心后，前不久又在苏州启动建设以更高规格研发与制造为目标的“凤栖”工程。这是蔡司进入中国65年来首次购地自建项目，被认为是其中国本土化进程的深化与扩展。

首届进博会后，勃林格殷格翰启动公司关键项目，在本届进博会上亮相的银屑病免疫新药就是其第一个在中国参与早期临床试验并实现全球同步递交注册申请的创新药。本届进博会上，诺和诺德宣布投资4亿元成立上海投资有限公司，进一步整合优化公司在中国的业务资源。参展进博会5年间，诺和诺德已经5次投资，总额约25亿元。

从早期巨大的人口红利，到如今稳定的供应链和活跃的创新动力，中国对全球投资者的“黏性”越来越强。外企既是中国市场和供应链的受益者，也是中国产业链供应链转型升级的推动者参与者。借进博会“共享机遇”的大平台，跨企业、跨行业的产业联盟纷纷成立，如西门子推出数字商业平台，积极寻求与中国企业的创新合作。共享进博机遇、推进互利共赢、携手开创未来，成为企业的共识和行动。

进博会再次向世界传递信号：中国将坚定扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。未来的进博会上，将展示更多外企本土化的创新成果，涌现更多融合中国智慧的全球创新。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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