人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国大市场  世界大机遇（记者手记）

田  泓
2022年11月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“改革开放以来，中国经历了从世界工厂到世界市场，再到创新型国家的发展历程。正是这样的环境促进了外企的成长，这是最大的魅力和机遇。”日本AGC集团有关负责人上田敏裕的一番话，道出了进博会众多老朋友的感想。

　　“本土化”是第五届进博会的一大热词。许多早已在中国“生根”的外企，不约而同地在进博会上表达了“深耕”中国市场的愿望，计划推出更契合本土需求的产品、更深刻紧密的本土供应链联结、更多元的本土产业生态圈创新。

　　全球光学与光电行业领先企业蔡司继10年前在上海布局首个海外研发中心后，前不久又在苏州启动建设以更高规格研发与制造为目标的“凤栖”工程。这是蔡司进入中国65年来首次购地自建项目，被认为是其中国本土化进程的深化与扩展。

　　首届进博会后，勃林格殷格翰启动公司关键项目，在本届进博会上亮相的银屑病免疫新药就是其第一个在中国参与早期临床试验并实现全球同步递交注册申请的创新药。本届进博会上，诺和诺德宣布投资4亿元成立上海投资有限公司，进一步整合优化公司在中国的业务资源。参展进博会5年间，诺和诺德已经5次投资，总额约25亿元。

　　从早期巨大的人口红利，到如今稳定的供应链和活跃的创新动力，中国对全球投资者的“黏性”越来越强。外企既是中国市场和供应链的受益者，也是中国产业链供应链转型升级的推动者参与者。借进博会“共享机遇”的大平台，跨企业、跨行业的产业联盟纷纷成立，如西门子推出数字商业平台，积极寻求与中国企业的创新合作。共享进博机遇、推进互利共赢、携手开创未来，成为企业的共识和行动。

　　进博会再次向世界传递信号：中国将坚定扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。未来的进博会上，将展示更多外企本土化的创新成果，涌现更多融合中国智慧的全球创新。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海尔生物携手上下游企业打造全球航空温控产业生态平台
　　人民网北京11月9日电 （记者栗翘楚）近年来，随着人们消费能力提升和健康意识增强，市场对医药用品、生物制剂、鲜活易腐货物等高价值温敏物资的需求快速增长。航空冷链物流作为时效性更高、安全性更佳的运输方式，由此进入快速上升通道。…
助力能源结构调整 依托核能综合利用建设零碳未来城发展规划获批
　　人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）记者从第五届进博会期间召开的“核创未来—Atoms for Future”主题论坛论坛上获悉，《零碳未来城发展规划》已经获浙江省发展改革委批复，国内首个依托核能综合利用打造的零碳高质量发展示范区规划亮相，为全球能源供应、环境保护提供“中国方案”。 据了解，零碳未来城位于浙江省嘉兴市海盐县，由中核集团秦山核电与浙江省海盐县共同建设。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部