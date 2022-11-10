本报杭州11月9日电 （记者金歆）9日，由世界互联网大会主办、国家互联网信息办公室和浙江省政府支持的2022年世界互联网领先科技成果发布活动在乌镇互联网国际会展中心成功举办，这是该项活动第七次面向全球举办。

此次发布活动紧密围绕2022年世界互联网大会乌镇峰会“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”主题，搭建世界互联网领先科技成果展示、交流、推广的国际平台。发布活动共评选出15项具有国际代表性的年度领先科技成果。今年5月，世界互联网大会面向全球广泛征集申报成果，得到全球各方的广泛关注和积极响应，共征集到海内外各类申报成果257项。申报成果涵盖5G与6G、IPv6、人工智能、大数据等多个领域。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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