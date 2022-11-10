七家租赁公司签署300架C919飞机订单
2022年11月10日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月9日电 （记者余建斌）记者从中国商飞公司获悉：11月8日，第十四届中国国际航空航天博览会拉开帷幕，中国商飞公司携C919大型客机和ARJ21医疗机亮相。国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租7家租赁公司与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。
作为我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，C919大型客机座级158—192座，最大航程5555公里，2007年立项，2017年首飞，2022年9月获得中国民用航空局颁发的型号合格证。
《 人民日报 》（ 2022年11月10日 04 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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