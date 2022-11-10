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四川着力推动文旅产业高质量发展——

建好产业生态圈  激发文旅新活力

本报记者  王明峰
2022年11月10日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　“得知消费季活动启动后，我一直在关注。”四川成都市民洪高全每年都带家人去攀枝花旅游。今年四川发放的多轮文旅消费券他都抢到了，消费券涉及文化娱乐、景区景点、餐饮住宿等。

　　日前，四川采取措施推动文旅产业发展。“冬季同一时间，既可以在甘孜、阿坝体验雪山美景，也可以在攀枝花、凉山享受冬日阳光。今年冬游四川消费季活动将重点围绕‘冰雪温泉’和‘阳光康养’开展。”四川省文旅厅副厅长严飒爽介绍，全省将发放超亿元文旅专项消费券，推出阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州和攀枝花市国有4A级及以上旅游景区“门票买一送一”、国有4A级以下旅游景区门票全免政策，开展13万张冬游四川门票“一元购”大放送等活动，进一步激发冬季文旅市场活力。

　　挖掘文旅消费新潜能。四川实施文旅消费提振行动，大力培育数字文旅、音乐旅游等新型消费场景，释放消费潜力，现已打造国家文化和旅游消费示范（试点）城市6个，旅游消费集聚区6个。四川省文旅厅宣传推广处处长羽欣介绍，为促进文旅消费，四川推出“乐动天府”“惠游天府”等八大主题270余项活动，全省各地发放文旅消费券2.27亿元，联动百余家金融机构出资2亿元文旅消费权益资金，文旅企业推出景区、出行、购物等“十大消费权益”。截至今年9月，全省累计开展各类文化和旅游消费促进活动1299场，3.4亿人次参与，拉动消费1247.19亿元，取得了显著效果。

　　激发文旅发展新动能。四川出台《关于大力发展文旅经济加快建设文化强省旅游强省的意见》，明确将文化旅游发展纳入市（州）、县（市、区）绩效目标考核，树立了鲜明的激励导向。四川开启了天府旅游名县创建，对命名县一次性奖励3000万元和150亩新增建设用地指标，并在项目、融资、营销等方面给予支持，助力县域文旅经济高质量发展。

　　日前，都江堰龙池镇飞虹社区露营基地吸引了不少游客前来。飞虹社区位于虹口国家4A级旅游景区腹地，很早就开始发展旅游业，开办了不少农家乐、民宿等，约1/3社区居民吃上了旅游饭。然而，随着文旅产业的进一步转型，传统模式的乡村旅游后续发展动能不足等问题开始显现。“我们社区一方面着力推进传统农家乐向精品民宿转型升级，另一方面重点打造新型消费模式。”飞虹社区党委书记韩国介绍，社区打造了一大批文旅消费新场景，也探索出一条绿色生态、产业兴旺、强村富民的产业发展新路径。

　　近年来，都江堰市探索生态价值转换有效路径，着力推动旅游经济持续增长，产业规模持续扩大，城市品牌价值持续彰显。2021年，全市共接待游客2850.41万人次、同比增长8.73%，旅游综合收入386.59亿元、同比增长23.61%。2022年1—9月，全市累计接待游客1618.12万人次，实现旅游综合收入223.69亿元。

　　建好产业“生态圈”。为了弥补四川文旅企业规模较小的短板，四川实施了行业龙头企业培育计划，评定了12家文化旅游产业优秀龙头企业，发挥示范带动作用。四川还成立了文化和旅游产业领导小组，协调部门职责，形成了全省联动、上下联通、多方参与共抓文旅的良好局面，助力“文旅+”业态加快发展。

　　“四川省文化和旅游厅专门召开全省金融服务与文旅企业恳谈对接会，发布文旅企业融资白名单和文旅项目融资清单，为文旅企业融资提供支持。”严飒爽介绍，相关金融机构将在5年内向全省文旅项目提供总额不低于1000亿元的授信支持，助力培育一批在国内外具有竞争力、创新力、引领力的文化和旅游企业。

　　据介绍，为推动文旅产业高质量发展，四川实行“清单制+责任制”，梯次推进文旅重点项目建设，一批相关文旅项目、业态迅速落地，很好地发挥文旅业促进经济、拉动消费的作用。今年1—9月四川文旅业实际完成投资874.03亿元，投资完成率76.9%，高于年度预期进度。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 06 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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