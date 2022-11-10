天舟五号货运飞船将于近日择机发射
天舟四号货运飞船顺利撤离空间站组合体
2022年11月10日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月9日电 （记者余建斌）记者从中国载人航天工程办公室获悉：11月9日，天舟五号货运飞船与长征七号遥六运载火箭组合体垂直转运至发射区。
目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。
又电 （记者余建斌）记者从中国载人航天工程办公室了解到：11月9日14时55分，已完成既定任务的天舟四号货运飞船，顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段。
天舟四号货运飞船于2022年5月10日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去约6吨补给物资。目前，天舟四号货运飞船状态良好，后续将择机受控再入大气层。
《 人民日报 》（ 2022年11月10日 06 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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