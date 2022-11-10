图①：观众在消费品展区体验骑行。

本报记者 陈 斌摄

图②：参展商展示阿富汗纯羊毛地毯的颜色样品。

本报记者 张武军摄

图③：在贸易投资对接会上，中外客商洽谈合作项目。

本报记者 宋 宇摄

图④：津巴布韦展台的工作人员推介当地特色产品。

本报记者 陈尚文摄

图⑤：进博会创新孵化专区的新品发布平台。

本报记者 强 薇摄

连日来，第五届进博会展品亮点纷呈，签约不断。参展企业积极加强合作，收获累累硕果。很多企业已经提前“锁定”第六届进博会的参展展位。“路就在脚下，光明就在前方。”进博会作为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品，将继续联通中国和世界，在开放合作中实现互利共赢。

“签约大量新客户”

本报记者 曲 颂

在进博会哈萨克斯坦展台上，各种饮料、乳制品、蜂蜜、调料琳琅满目，其中一罐罐骆驼奶粉十分抢眼。“对哈萨克斯坦乳品企业而言，中国市场具有巨大商机。”展台负责人阿力别克·斯马伊洛夫用熟练的中文告诉记者，骆驼奶粉的营养价值正得到越来越多中国消费者认可，市场规模不断扩大，目前他们已和不少客户达成采购协议。

哈萨克斯坦拥有优质骆驼奶源。近年来，当地企业强化了骆驼奶商业化理念，不断增加资金和技术投入，努力提升产品附加值。哈萨克斯坦一家骆驼奶粉企业的负责人介绍，他们公司已经建立了产业园，拥有20家标准化奶站，实现了全自动生产，“对于我们来说，中国的市场广阔。”

哈萨克斯坦企业家梅拉姆别科夫创立的“卡兹波特”品牌骆驼奶粉2018年亮相首届进博会，此后知名度不断提升。得益于进博会这一平台，“卡兹波特”在中国找到了合作代理商，今年上半年还在中国几大电商平台开了旗舰店，月销量节节上升。

斯马伊洛夫表示，他连续5年参加进博会，深切感受到哈中双方企业加强合作的意愿和热情，期待双方贸易额继续增长。“哈萨克斯坦的不少企业负责人告诉我，每年都在进博会上签约大量新客户，希望进博会‘朋友圈’不断壮大，为全球企业创造更多发展机遇。”斯马伊洛夫说。

“取得多项‘绿色成果’”

本报记者 强 薇 韩晓明

在德勤公司展台，扫描二维码下载“德勤研修”手机应用程序，参观者就能查阅到这家总部位于英国的专业服务机构近年来在环境、社会和公司治理方面取得的各项研究成果。“通过这个平台，我们致力于让绿色低碳行业人员更懂技术，让有技术背景的人员更深入理解低碳理念，实现人才的‘绿色赋能’。”德勤公司相关负责人曾顺福表示。

德勤公司在进博会上重点展示了在绿色低碳方面的成果之一“碳足迹因子库”。曾顺福说，通过这一因子库，各行各业有望更精准地计算碳足迹，计算过程也将简化，有助于企业进行决策。“这一因子库是专门为中国市场设计的，有助于中国实现‘双碳’目标。”目前，已有多家企业签约使用“碳足迹因子库”。

今年是德勤公司第五次参加进博会，从第三届进博会上展示的“小黄鸭智慧工厂”，到本届进博会的“城市可持续发展解决方案”，公司主打绿色低碳理念，展出的多项服务方案备受关注。曾顺福表示：“进博会关注绿色发展理念，为参展方提供了务实的合作平台，公司通过进博会取得多项‘绿色成果’。”

“进博会汇聚了来自全球的绿色低碳技术和服务，正引领创新技术、消费和管理朝着更加绿色低碳方向发展。”曾顺福说，德勤公司将继续开展绿色低碳技术研究和服务产品升级，期待在第六届进博会上再次取得丰硕成果。

“推动更多产品进入中国市场”

本报记者 杨 迅 钱一彬

在消费品展区，连续5年参加进博会的法国欧莱雅集团在主展台展示了多项新投资、新科技、新品牌、新体验。作为日化行业参展商，欧莱雅集团为本届进博会带来了225件展品，总数创下历届进博会新高。在“展商变投资商”五周年专区展台，欧莱雅集团通过图片和文字介绍，展示了从进博会“头回客”变“回头客”、“回头客”变“常驻客”的过程。

5年来，欧莱雅集团共有16个国际新品牌、数百个新品在进博会上首展首发，为这些产品成为畅销品奠定了坚实的基础。集团相关负责人费博瑞说，5年来，集团引入中国的新品牌和新产品比过往20年还要多，“进博会推动更多产品进入中国市场，体现出聚焦创新、深化合作的重要意义。”

本届进博会期间，欧莱雅集团带来两项最新投资成果：一是在中国市场设立的首家投资公司携其首个风投项目亮相，二是发布青年创业营项目，帮助中国30岁以下青年创业者创业。欧莱雅集团通过整合各方资源，支持有潜力的初创公司及其创新成果商业化落地，为广大消费者带来更具包容性、个性化和可持续的美妆科技解决方案。

欧莱雅集团还举办了首届中日韩美妆产业创新峰会，聚焦中日韩三国市场的科技合作与创新。借助进博会平台，集团利用在上海、东京和首尔开设的研发中心，挑选出了一批具有创新活力的初创公司、供应商开展合作。

“搭建美美与共的交流平台”

本报记者 韩 硕

5年来，进博会打造出一个促进人文交流的平台。

本届进博会上，意大利对外贸易委员会在“四叶草”内打造了一座极具意大利风格的国家馆，为参观者营造了一个令人向往的漫步空间。意大利国家形象宣传片、旅游风光片、中意文化和旅游年庆祝活动视频滚动播放，呈现意大利在自然环境、文化艺术、科技与美食等方面的创新与成就。

除了线下展馆，阿根廷、奥地利、哈萨克斯坦、冰岛等66个国家、3个国际组织运用增强现实、实时渲染等技术搭建了形式多样、内容丰富的“云展厅”，展示各具特色的文化艺术、科技创新等内容。

在乌兹别克斯坦线上国家展，观众尽情领略丝路文明古国的迷人风采；进入首次参加进博会的尼加拉瓜线上国家展，加勒比地区热情洋溢的文化艺术气息扑面而来；“冰与火之国”冰岛的线上国家展，则展现了北欧岛国的美食文化与健康生活理念。

克罗地亚旅游部部长妮科莉娜·布尔尼亚茨表示，克罗地亚线上国家展包含绿色环保、文化艺术、旅游风光等主题内容，致力于让中国观众全面了解克罗地亚，促进两国民心相通。意大利锐玡集团相关负责人徐肖龙表示：“进博会以丰富多彩的展示内容，搭建美美与共的交流平台，持续放大其人文交流作用。”

“相信进博会一定越办越好”

本报记者 陈尚文

“进博会总是能给人惊喜！”新西兰纽仕兰乳业全球研发总经理罗伊由衷地表示，满满38个集装箱的新品在本届进博会开展首日就被中国客户订购一空，目前客户的需求量还在增加。

纽仕兰公司在本届进博会上带来了首发新品——“碳中和牛奶”。产品从牧场到工厂再到餐桌，全程低碳环保，仅外包装使用甘蔗原料这一项创新技术，就能使生产链降低碳排放14%。“工作排得满满当当，每天都忙得不亦乐乎。”罗伊表示。

这是纽仕兰公司连续第五年参加进博会。在罗伊看来，进博会带来的庞大溢出效应和满满收获感，正是他远渡重洋的动力所在。罗伊清楚记得，首届进博会提供的通关便利措施为产品进入中国市场打开了“快车道”——周一在新西兰牧场生产的牛奶，周二就能装上飞机，周三直达中国消费者餐桌。

“越来越多全球企业搭上中国高质量发展快车。相信进博会一定越办越好。”罗伊表示，公司产品从最初进入中国市场的几个单品发展成如今数十个产品，得益于中国庞大的消费市场，这也是中国坚持高水平对外开放、不断优化营商环境带来的宝贵机遇。纽仕兰公司将持续推进牧场建设和产品升级，为中国消费者带来更多优质产品。

“进博会既向世界展示了中国市场的韧性和活力，也凝聚了全球企业对中国的信心和期待。”罗伊说，明年的进博会，纽仕兰公司一定还会来。

“明年还要来参展”

本报记者 韩晓明

“进博会是一个汇聚全球优质产品的大平台。通过进博会，叙利亚橄榄油在中国有了一定知名度。”在食品及农产品展区，叙利亚橄榄油私营股份公司展位负责人项秋华介绍，公司2018年参加首届进博会，成功打开了中国市场，随后向中国出口了3个标准集装箱的橄榄油，很快销售一空。

“今年，我们带来了叙利亚的橄榄油、橄榄皂、腌橄榄等主打产品，还带来了玫瑰精油、蜂胶等特产，希望能够借助进博会平台，增进中国消费者对叙利亚产品的了解和喜爱。”项秋华表示。

“以前都不知道橄榄油也是叙利亚的特产。”展台前，不少参观者饶有兴趣地向工作人员咨询相关产品的情况。叙利亚橄榄油私营股份公司总经理托尼·贝坦贾纳曾参加两届进博会，今年虽未能来现场，但特意给项秋华打电话。了解到产品广受关注，贝坦贾纳非常满意。

“中国真心实意帮助其他发展中国家发展经济，举办进博会就是一个生动例证。”贝坦贾纳表示，橄榄是叙利亚最重要的经济作物之一，“今年橄榄长势喜人，预计将获得丰收。橄榄油卖得好，我们的日子就会更好。”

“明年还要来参展。”项秋华说，“公司希望扩大展位面积，展示更多叙利亚的优质产品，赢得更多市场机遇。”

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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