观众在进博会美敦力展位了解机器人辅助手术系统。

唐 克摄（人民视觉）

进博会消费品展区，小朋友被乐高玩具深深吸引。

人民网记者 翁奇羽摄

进博会食品及农产品展区，工作人员为观众提供观展服务。

本报记者 张武军摄

进博会技术装备展区，观众在体验蔡司集团展示的手术显微镜。

本报记者 陈 斌摄

进博会能源低碳及环保技术专区蒂森克虏伯展台，工作人员在介绍碱水电解制氢模块。

本报记者 陈尚文摄

进博会食品及农产品展区，工作人员向观众讲解“垂直农场”生产系统。

本报记者 强 薇摄

进博会技术装备展区，观众在工作人员的指导下测量血压。

本报记者 周春媚摄

国家会展中心（上海）南广场外景。

本报记者 宋 宇摄

东海之滨，黄浦江畔，“四叶草”又一次敞开怀抱。

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中指出：“5年前，我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”

作为党的二十大之后我国首场重大国际展会，第五届进博会吸引了145个国家、地区和国际组织参展，参展国别范围更广；创新孵化专区等既有展区优化升级，人工智能专区等新设展区引人关注，展示内容更加丰富；近百场专业配套活动集中举办，80余场公益演出和展演活动精彩纷呈，经贸人文融合进一步深化……五洲宾客共赴东方之约，共创开放繁荣的美好未来。

从集纳功能越来越多的第四代折叠屏，到具有五维全息技术的医疗设备，再到深耕“传感及控制+思考”技术的第七代教练机器人，进博会魅力不止于参展和采购，更有全球智慧的汇聚与碰撞。很多企业乘兴而来、收获满满，从“头回客”变成“回头客”。参加第五届进博会的世界500强和行业龙头企业回头率近90%，已有多家全球知名企业和机构签约第六届进博会，进博会的品牌效益进一步增强，开放的春风继续温暖着世界。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，第五届进博会的成功举办，凝聚了全球企业对中国市场的信心和期待，更展现了中国向世界供给稳定性和确定性的决心和努力。以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，随着中国推动经济全球化不断向前，每年如期绽放的“四叶草”，必将焕发更加绚丽的光彩。

（本报记者 宋 宇）

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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