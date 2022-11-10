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积极承接进博会溢出效应

本报记者  谢卫群
2022年11月10日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　11月6日至7日，长三角G60科创走廊投资推介会首次在进博会上亮相。为期两天的推介会上，杭州、合肥、松江、嘉兴、金华、湖州、苏州、宣城、芜湖等地分别介绍了各自的产业发展、招商引资政策、人才引进政策等情况。G60科创走廊联席会议办公室还与各推介企业进行合作洽谈，进一步深化推介会效应，努力促成更多务实成果。通过进博会这一对外开放平台，G60科创走廊积极承接其溢出效应。

　　开放创新、合作共赢是长三角G60科创走廊的鲜明标识。在长三角G60科创走廊联席办的努力下，长三角G60科创走廊九地主动对接进博会溢出效应，共享发展新机遇，向投资人、企业家投资兴业发出诚挚邀请。

　　推进长三角G60科创走廊建设专责小组办公室主任、长三角G60科创走廊联席办公室主任、上海松江区副区长刘福升说：“希望更多的海内外企业和人才了解长三角G60科创走廊，并进一步加深认识，来这里投资兴业、大展宏图、成就梦想。”

　　“长三角G60科创走廊投资推介会亮相进博会，并推出了创新孵化专区，搭建了参展商与九地产业部门的对接平台，进一步增强了长三角G60科创走廊的联动效应。”长三角G60科创走廊联席办相关负责人说。

　　据了解，长三角G60科创走廊九地的企业还联合组团在进博会上采购，依托进博会平台资源，努力让展品变商品、让展商变投资商，和合作伙伴共享新机遇。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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