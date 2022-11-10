新华社北京11月9日电 题：激发科技人才创新活力——解读《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》

新华社记者胡喆、宋晨

聚焦国家重大科技创新活动，探索科技人才分类评价的新标准，突出国家使命导向，激发科技人才创新活力，增强科技人才“获得感”……

科技部等八部门最新联合印发《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》。科技部科技人才与科学普及司相关负责人对试点方案的制定背景、基本考虑、试点任务等进行了解读。

问：开展科技人才评价改革试点的总体思路是什么？

答：科技人才评价是人才发展的基础性制度和深化科技体制改革的重要内容，对培育高水平科技人才队伍、产出高质量科研成果、营造良好创新环境至关重要。

党中央、国务院高度重视科技人才评价工作，对分类健全评价标准、改进创新评价方式、加快推进重点领域评价改革、健全完善评价管理制度、推进“三评”改革等作出系统部署。各地方和相关部门认真落实中央要求，出台“破四唯”等一系列相关改革举措，科技人才评价改革取得积极进展。但与广大科研人员的诉求和实现高水平科技自立自强相比，科技人才评价改革还存在落实难、落实不到位的问题。

为深入贯彻党的十九届五中全会关于健全科技人才评价体系的重要部署和中央人才工作会议精神，按照中央全面深化改革委员会关于开展科技人才评价改革试点的工作安排，科技部、教育部、工业和信息化部、财政部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委员会、中科院等八部门制定《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》。

问：试点工作的基本考虑是什么？

答：本次试点工作的思路是，聚焦“四个面向”，围绕国家科技任务用好用活人才，创新科技人才评价机制，以激发科技人才创新活力为目的，以“评什么、谁来评、怎么评、怎么用”为着力点，以“破四唯”和“立新标”为突破口，以深化改革和政策协同为保障，按照创新活动类型构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，引导各类科技人才人尽其才、才尽其用、用有所成，为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国提供有力人才支撑。通过2年的试点，形成可操作可复制可推广的经验做法。

问：试点工作的主要着力点有哪些？

答：本次试点工作中着力把握以下几点：

一是牢牢把握“立新标”的试点目标。进一步明确不同创新活动类型的人才评价导向，结合实际研究提出具体的人才评价指标，并配套实施有利于评价指标落地的评价方式、评价周期、单位内部制度和外部保障机制。

二是强化国家使命导向。把“国家重大攻关任务”纳入创新活动类型，从加大承担国家重大任务考核评价权重、把完成国家任务纳入单位评估重要内容等方面提出试点任务，引导激励科研单位和科研人员积极承担国家重大任务。

三是突出“三评”改革联动。落实科技人才分类评价改革要求，推进项目评审、机构评估联动，在科技计划项目评审、科研机构创新绩效评估、科技人才计划评选中破除“四唯”，完善科技计划项目管理中的人才评价机制，推动落实试点单位科研自主权。

四是强化改革协同推进。结合试点单位主管部门的行业特点和主体工作，部署体现行业特色和部门主责主业的试点任务；同步部署地方科技人才评价改革综合试点任务，为区域科技人才评价改革推进探索经验路径。

问：试点工作主要有哪些重点任务？

答：本次试点坚持德才兼备，在加强对科技人才科学精神、学术道德等评价的基础上，按照承担国家重大攻关任务、基础研究、应用研究和技术开发、社会公益研究4类创新活动部署试点任务。

其中，承担国家重大攻关任务的科技人才的评价以支撑服务国家重大战略需求为导向，基础研究类人才的评价以学术贡献和创新价值为导向，应用研究和技术开发类人才的评价以技术突破和产业贡献为导向，社会公益研究类人才的评价主要以服务支撑能力和社会贡献为导向。

针对每一类创新活动，从构建符合科研活动特点的评价指标、创新评价方式、完善用人单位内部制度建设等方面提出相应试点任务。同时，强调要树立国家使命导向，对承担和支撑国家科研任务，特别是急难险重科研攻关任务、国家重大科技基础设施建设任务并作出贡献的科研人员在考核评价上加大倾斜力度。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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