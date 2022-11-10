原标题：农业银行县域绿色信贷业务余额突破1万亿元

服务“三农”是农业银行的基本定位，绿色是农业银行的鲜明底色。近年来，农业银行以打造服务乡村振兴领军银行和绿色金融领先银行为己任，深入贯彻落实党中央战略部署，紧跟“双碳”目标下农业农村发展形势，深入挖掘“三农”领域绿色金融市场空间，积极做大服务绿色发展和乡村振兴交集。截至9月末，农业银行县域绿色信贷业务余额突破1万亿元，占农行绿色信贷业务40%，增速超33%。

持续强化 绿色农业全产业链支持

农业银行持续加大绿色有机农业、绿色畜牧业、绿色渔业、动植物种质资源保护、森林资源培育产业等绿色农业全产业链的金融支持。先后出台粮食、种业、畜牧业、林业、棉花、水产养殖及加工等涉农相关领域信贷政策，明确支持农业绿色低碳发展的政策导向。

农行北京分行大力支持农业产业化龙头企业建设现代化绿色生态养殖基地，推进畜禽养殖污染“资源化、无害化、减量化”治理，助力农业绿色低碳发展。

大力支持 乡村绿色产业发展

农业银行建立健全相关政策体系，加大对森林游憩和康养、绿色乡村休闲旅游、县域清洁能源建设等领域信贷支持力度。深化与文化和旅游部、农业农村部战略合作，先后出台相关政策，有效满足旅游景区和全国乡村旅游重点村经营主体的合理资金需求。制定风电、太阳能发电、生物质能发电等新能源行业信贷政策，助力农业农村地区因地制宜推广绿色用能模式，增加清洁能源供应。

农行河南分行大力支持黄河沿岸基础设施绿色升级改造，助力整合黄河沿岸旅游资源，带动周边村落乡村旅游，形成连接乡村生态和文化资源价值的纽带。

持续强化 乡村生态保护重大项目支持力度

农业银行围绕支持国土绿化行动、退耕退牧还林还草等重大生态保护工程，加大河湖与湿地保护恢复、重点生态区域综合治理等领域的支持，助力提升生态系统承载力。先后出台多项金融支持生态保护专项政策，大力支持长江重点生态区、黄河重点生态区等国家重点生态功能区建设，为促进乡村生态环境改善提供金融动能。围绕国土绿化行动和生态碳汇能力提升，积极支持碳汇或固碳效应突出的造林绿化及森林资源抚育项目、国家储备林建设工程等。同时，积极推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。

农行云南分行大力支持洱海保护治理“七大行动”，积极推进洱海流域截污治污工程建设，保障洱海流域生态安全，促进洱海流域生态环境实现良性循环。

持续加大 乡村绿色建设重点领域支持

农业银行出台《金融服务乡村建设行动方案》，加大对农村生活污水治理、村容村貌提升等乡村绿色建设重点领域金融支持。聚焦国家乡村振兴重点帮扶县、农业绿色发展先行区等重点区域，创新绿色投融资模式，加大对符合条件客户的支持力度。

农行重庆分行积极支持国家乡村振兴重点帮扶县彭水县阿依河社区农村人居环境整治项目，助力改善当地农村人居环境，建设美丽宜居中国。

积极开发兼具 服务乡村振兴和绿色发展的特色产品

针对农业农村差异化绿色金融需求，农业银行建立了“统分结合、以分为主”的“三农”产品创新机制和创新基地，陆续推出生态修复贷、乡村人居环境贷、国家储备林贷款等一大批影响力强、市场认可度高的“三农”专属绿色金融产品，并积极支持分行创新具有区域特色的金融产品和服务模式。

在吉林，创新推出“黑土粮仓贷”，积极支持黑土地保护利用和粮食生产提质增效。在福建，积极打造“武夷岩茶小微企业贷”等拳头产品，有效服务武夷山茶产业发展；在浙江，创新推出森（竹）林碳汇贷，有力支持当地竹产业改造升级碳汇能力。

下一步，农业银行将深入践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，将乡村振兴和绿色金融两大战略统筹规划、协同推进，为农业农村绿色发展、加快建设农业强国贡献农行力量。

(责编：曹淼、李源)

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