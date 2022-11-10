原标题：JINHAN FAIR助力外贸企业拓商机

由保利发展控股旗下专业展览机构广州市保利锦汉展览有限公司主办、10月28日落幕的第46届广州（锦汉）家居用品及礼品展览会（JINHAN FAIR）紧跟国际家居市场趋势，聚焦家居礼品对外贸易需求，通过线上云展平台的有效对接，有机融合了线下专场采购对接会，吸引逾30000名海外买家及700多家优质企业参与，实现线上平台促成意向订单量200万件，持续为家居礼品外贸行业链接全球采购需求。

近三年来，通过锦汉家居礼品展线上平台进行云端采购，日益成为海外买家公认高效的方式之一。本届展会以企业在线对接效率、促成有效订单为目标，服务供需双方线上邀约逾3000次。其中，线上采购对接会作为买家最青睐的服务之一，本届展会共向参展商发布逾1000条采购信息，为采购商与参展商连线800余次，为企业抢抓订单不断助力。

与此同时，为进一步满足企业与采购商面对面交流的迫切需求，锦汉家居礼品展于展会期间走进中国家居礼品产业生产基地——福建、浙江，分别于厦门和台州举办了两场线下采购对接会，精准邀约逾200家海外买家驻华办事处及国内采购代表，同当地优质企业负责人进行洽谈对接，现场收获众多好评。此外，针对未能亲临现场的海外买家，主办方亦通过现场视频连线的方式帮助其进行商贸对接与合作。

保利发展控股旗下保利展览22年来始终秉承市场化、专业化、国际化的办展宗旨，以构筑专业展览运作平台，赋能行业高质量发展为己任。致力于打造世界一流会展品牌，提供国际性的展示与交流平台，帮助客户开拓无限商机。

未来，由保利发展控股旗下保利展览主办的锦汉家居礼品展将继续发挥平台优势，整合优质资源，重塑外贸市场繁荣，链接全球商机，为家居礼品外贸行业发展持续注入新动能。

(责编：曹淼、李源)

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