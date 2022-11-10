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上山下海助小微  360上线SaaS商店推动中小微企业在数字化转型

2022年11月10日08:30 | 来源：央广网
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原标题：上山下海助小微 360上线SaaS商店助力数字化的“共同富裕”

　　11月9日，2022世界互联网大会乌镇峰会开幕。针对产业数字化、实体经济发展等热点议题，360集团创始人周鸿祎宣布上线SaaS商店，推动中小微企业在数字化转型，消除数字鸿沟。

　　我国有超过4000万中小微企业，占市场主体比例超过99%。这些中小微企业主要分布在二、三产业，其中在第二产业中又以工业和制造业为主。周鸿祎表示，中小微企业实现数字化转型，对实体经济发展具有巨大的推动作用。

　　然而，当前大部分小微企业还处于数字化的盲区中。周鸿祎介绍，中小微企业在数字化转型的道路上面临着没钱、没人、没技术、没效果、没保障的五重困境，“市场缺乏有效的供给，过去大企业实现数字化的路径，中小微企业跑不通。”

　　通过“拎包入住”式的SaaS化服务，帮助中小微企业数字化转型，对缩小收入差距、提升经济质量意义重大。今年年中，360顺应SaaS发展趋势，推出了“企业安全云”服务，把服务国家的安全能力SaaS化，免费开放给中小微企业使用，目前已有近百万中小微企业受益。

　　为进一步加速中小微企业的数字化转型进展，周鸿祎在论坛期间宣布，360正式上线SaaS商店，汇集市场上各个厂商的各类SaaS服务，让中小微企业可以像去超市购物一样按需求选用。同时，周鸿祎呼吁更多科技企业参与其中，集结SaaS厂商的力量，真正实现SaaS生态建设。

　　“360当年做免费杀毒是让老百姓得到基础安全保障，现在我们还要让中小微企业得到基础的安全保障，推动实体经济的发展，做新时代的‘免费安全’。”周鸿祎表示，新的历史时期下，科技公司也要承担新使命，360将围绕“上山下海助小微”服务于中国的数字化战略，为中小微企业的数字化转型和实体经济的发展贡献力量。

(责编：董童、李源)
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