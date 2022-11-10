新华社记者吴长伟 张伊伊 黄茜恬

原标题：综述：RCEP助力东盟国家农产品出口中国

从柬埔寨大米到泰国香水椰，再到越南百香果、榴莲……自区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施以来，越来越多东盟国家农产品正在更加便利地进入中国市场，丰富中国人的餐桌。不少东盟国家农产品企业经营者表示，随着RCEP一系列规则逐步落地，区域内贸易成本明显降低，贸易便利化水平进一步提升，让他们享受到实实在在的福利。

关税利好 贸易便利化显著提升

对东盟国家农产品商而言，RCEP生效的一个重大利好在于关税降低带来进口成本下降和出口机遇增多。根据协定，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，这极大促进了跨境贸易往来。

“我们不再像以前那样为出口订单担忧，RCEP带来的产业链调整助推我们的农产品在中国市场开拓更多销路。”泰国椰商纳隆萨说。纳隆萨的公司从2013年起进入中国市场，短短几年销量增长了几倍，中国已成为其公司椰子产品的主要出口市场。

今年以来，越南百香果、榴莲先后获准进入中国市场。“这对于拥有丰富水果资源的越南是一个好消息。”越南银行学院讲师杜氏秋说，希望未来能有更多越南农产品出口中国，发挥两国资源互补优势，充分利用好RCEP，推动双边贸易关系不断向前发展。

“RCEP下进口税普遍减免，这对柬埔寨农业发展是一大利好。”中国检验认证集团柬埔寨有限公司总经理陈其生表示。

高效便捷 跨境货运量大幅增长

10月下旬开始，柬埔寨茉莉香米进入收获季。满载香米的货船从西哈努克港或金边港出发，一周即到达中国深圳蛇口港。这些香米经口岸海关检验检疫合格放行后，5公斤规格的可直接进入零售渠道，25公斤或50公斤大包装规格的则进入批发环节，供给用粮大户，或由大米加工企业进行分装后再投放市场。

中国是柬埔寨大米最大出口市场之一。柬埔寨稻米联合会统计显示，今年前10月，柬埔寨向中国出口大米逾23万吨，占其出口总量的近一半。

近年来，随着西部陆海新通道、中老铁路等重大项目的推进，区域内冷链、冷库等配套基础设施不断完善，东盟国家农产品进入中国市场日益便捷。以泰国榴莲为例，除了空运进入中国市场，还可选择陆路运输，或从林查班港海运至中国广西钦州港、广州港南沙港区等地。

有关数据显示，今年前10月，西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物621026标箱，同比增长19.7%。目前西部陆海新通道铁海联运班列运输品类由最初的陶瓷、板材等十几种，增加至640多种。

中国铁路昆明局集团有限公司统计数据显示，截至11月7日，中老铁路累计运输货物突破1000万吨。其中跨境货物运输量超180万吨，货值突破120亿元人民币。目前，中国25个省份先后开行了中老铁路国际货物列车，货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国家和地区。运输货物由开通初期的化肥、百货等扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。

提质增效 传统产业转型升级

在纳隆萨看来，RCEP可以带动区域内新兴产业形态的塑造与拓展，促进传统产业转型升级。他说：“中国是我们公司最大的出口市场。现在我们出口中国的产品除了新鲜椰子，还有椰子果冻以及瓶装椰子水。如今我们更加注重提高产品质量，提升竞争力。”

“以往我们种植榴莲，何时浇水、施肥完全凭经验，有时候会因为一些树种得不理想而懊恼。”马来西亚经营榴莲种植园的梁沛鑫说，自从他的“山姆猫山王榴莲园”引进由阿里云和马来西亚历佳德有限公司联合打造的“榴莲云平台”后，通过智能检测和数据分析，可以更有效地管理榴莲园和榴莲种植，节约成本并且提升产量。

中宝食品科技（柬埔寨）有限公司总经理欧阳建斌表示，RCEP助益中国在柬农业企业的产业构建与调整。从原材料引进加工的传统模式，转变为原材料原产地加工后再贸易，不仅在一定程度上优化了区域经济形态，还能减少不必要的损耗。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经