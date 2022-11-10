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工信部：14条举措助力中小企业数字化转型

2022年11月10日08:35 | 来源：新华网
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原标题：工信部：14条举措助力中小企业数字化转型

　　新华社北京11月9日电 记者9日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发《中小企业数字化转型指南》，面向中小企业、数字化转型服务供给方和地方各级主管部门，从增强企业转型能力、提升转型供给水平、加大转型政策支持等三方面提出了14条具体举措，助力中小企业数字化转型，提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力。

　　在增强企业转型能力方面，指南提出开展数字化评估、推进管理数字化、开展业务数字化、融入数字化生态等举措。在提升转型供给水平方面，明确互联网平台企业和数字化转型服务商等供给方主体，聚焦中小企业数字化共性需求，研发即时沟通、远程协作、项目管理、流程管理等基础数字应用，数字化转型服务商、互联网平台企业、工业互联网平台企业等通过线上线下结合方式，展示场景融合应用和转型方法路径，数字化转型服务商聚焦中小企业转型痛点难点，提供“小快轻准”的产品和解决方案。

　　在加大转型政策支持方面，指南提出加强转型引导、加大资金支持、推广试点应用、完善配套服务等举措。其中，明确实施中小企业数字化转型促进工程，降低中小企业数字化转型门槛。

　　此外，工业和信息化部印发《中小企业数字化水平评测指标（2022年版）》，根据行业特点，从数字化基础、经营、管理、成效四个维度综合评估中小企业数字化发展水平。

(责编：赵竹青、陈键)
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