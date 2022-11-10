工信部：14条举措助力中小企业数字化转型
2022年11月10日08:35 | 来源：新华网
小字号
原标题：工信部：14条举措助力中小企业数字化转型
新华社北京11月9日电 记者9日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发《中小企业数字化转型指南》，面向中小企业、数字化转型服务供给方和地方各级主管部门，从增强企业转型能力、提升转型供给水平、加大转型政策支持等三方面提出了14条具体举措，助力中小企业数字化转型，提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力。
在增强企业转型能力方面，指南提出开展数字化评估、推进管理数字化、开展业务数字化、融入数字化生态等举措。在提升转型供给水平方面，明确互联网平台企业和数字化转型服务商等供给方主体，聚焦中小企业数字化共性需求，研发即时沟通、远程协作、项目管理、流程管理等基础数字应用，数字化转型服务商、互联网平台企业、工业互联网平台企业等通过线上线下结合方式，展示场景融合应用和转型方法路径，数字化转型服务商聚焦中小企业转型痛点难点，提供“小快轻准”的产品和解决方案。
在加大转型政策支持方面，指南提出加强转型引导、加大资金支持、推广试点应用、完善配套服务等举措。其中，明确实施中小企业数字化转型促进工程，降低中小企业数字化转型门槛。
此外，工业和信息化部印发《中小企业数字化水平评测指标（2022年版）》，根据行业特点，从数字化基础、经营、管理、成效四个维度综合评估中小企业数字化发展水平。
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 海尔生物携手上下游企业打造全球航空温控产业生态平台
- 人民网北京11月9日电 （记者栗翘楚）近年来，随着人们消费能力提升和健康意识增强，市场对医药用品、生物制剂、鲜活易腐货物等高价值温敏物资的需求快速增长。航空冷链物流作为时效性更高、安全性更佳的运输方式，由此进入快速上升通道。…
相关新闻
- 评论
- 关注