原标题：中消协发布“双11”消费提示：留心促销规则

每到“双11”购物季，“全年低价”“巨惠特卖”的促销广告铺天盖地，商家推出预售、满减、红包、优惠券等促销手段，各类“种草视频”“安利软文”接踵而至。根据往年“双11”期间消费投诉热点，中消协提醒广大消费者，留心促销规则，理性购买勿跟风，明晓规则好维权。

留心促销规则

今年“双11”，不少电商平台推出了新的保价政策，也有不少消费者反映，不同平台和商家的保价规定复杂繁多，一不小心就可能被套路。比如，“花高价”购买的商品半夜降价，商家以“优惠券、赠品等活动不在保价范围内”为由拒绝退差价。有的商家甚至下架商品直播链接，以此逃避保价规则。

中消协建议，消费者提前明确保价时间、保价方式、价格范围等规定细则，并及时咨询商家和平台客服，必要时留存聊天记录、广告宣传页面截图等证据，便于遇到纠纷后维权。

通常情况下“定金”支付后，如果消费者没有在规定时间内支付尾款，或因自身原因不想购买，“定金”不予退还。建议消费者在下单前，认真阅读各平台和商家的预售及促销规定，详细了解定金及尾款支付时间、退还条件以及优惠券使用条件、折扣范围和期限等内容。切勿冲动支付定金，也不要忘记在规定时间内支付尾款。

理性购买勿跟风

针对直播带货产品质量良莠不齐、售后服务缺位、维权困难等问题，中消协建议，消费者尽量选择资质全、信誉高、口碑好的正规直播平台，甄别直播商家是否有营业执照，不要随意点击非官方或陌生的直播邀请和链接；下单前了解清楚商品主体信息、功能功效、价格质保等情况，关注商品的购买评价与其直播间商品的相符性；购买后及时截屏或录制商品的广告宣传、直播画面、聊天记录、支付凭证等相关证据，以防商家下架直播视频。

中消协倡导，消费者不要盲目跟风购买，也不要被“低价爆款”“拍一赠多”等宣传迷惑而冲动消费，应该更加注重商品质量及服务，践行绿色低碳消费理念。

加强个人信息保护

在往年的投诉案例中，不少消费者反映营销类短信无法退订，甚至自己在不知情的情况下就订阅了品牌信息，总是被各类促销信息和推销电话骚扰。

中消协提醒广大消费者，仔细阅读各电商平台和第三方支付平台的相关隐私政策及条款，非必要不提供个人相关信息，尤其是身份证、银行卡以及各类验证码等重要信息。同时，及时销毁带有个人信息的资料单据，防止因随意丢弃、使用不当等造成个人信息泄露。

消费者还要谨防各类电信诈骗。中消协建议，慎点红包领取及促销短信链接，如收到类似“免费中奖”“红包领取”等短信，尤其是页面跳转到其他网页并要求填写个人信息才可兑奖的情况，其中有可能包含钓鱼网站和木马病毒；谨慎甄别购物平台，不随意点击网页、软件中的不明链接和弹窗进行交易，切勿私下进行汇款、转账；如果接到快递丢失、商品缺货、退货退款等信息或电话时，应及时联系平台和商家及物流公司的官方客服确认核实。

(责编：赵竹青、陈键)

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