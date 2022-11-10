原标题：以数字化转型升级引领高职教育高质量发展

日前，由全国高等院校计算机基础教育研究会主办的全国高职电子信息类专业学术年会在广西柳州举办。会议围绕“以数字化转型升级教学标准建设为导向引领高职教育高质量发展”主题展开。来自全国高职院校、行业企业、会员单位等五百余位代表线下线上参会，探讨数字时代高职人才培养中面临的重难点问题。

与会专家认为，要形成具有引导性典型案例，进一步以教学标准建设为导向，推动高职从提质培优试点向数字化转型、规模化推广发展。

“有人往往把高学历、高职称的人、留过洋的人、院士、教授等看作人才。应该说每行每业、每个领域都需要人才，都能出人才。院士专家是人才，优秀的工匠也是人才。人才不论领域，只看贡献。我们从事职业教育，要培养的是技术型、技能型人才。“谭浩强表示，提高技术技能人才的地位和待遇，培养造就大批大国工匠，是发展的必由之路。数字化时代的到来，数字产业化产业数字化的发展，对从业者的知识、技能、能力提出了新要求，教育的数字化转型势在必行。

会议发布《职业教育数字化转型背景下的专业建设与教学改革》及《高职数字化教学转型升级面临的几个关键问题》两份报告，并分别就“数字时代企业的应用型职业岗位设置和人才需求特征”、“与数字化人才需求无缝衔接的课程教学和基本建设”“ 实施高职教学数字化转型升级的关键一招”三个主题进行讨论，华为、西门子、百度、亚马逊等企业依据报告介绍企业发展和信息化、数字化转型以及人才培养体系经验。无锡商业职业技术学院、金华职业技术学院以及浙江安防职业技术学院等院校分别从企业视角和院校视角介绍校企融通的社会实践做法，打造服务职业教育产教融合、赛教融合的服务模式。各位专家结合各自的工作实践，从不同角度论述了自己对高职教学数字化转型的认识。

全国高等院校计算机基础教育研究会名誉副会长高林总结说，以数字化转型升级为契机，实现数字化时代高职人才培养与企业人才需求紧密衔接，是实施高职教学数字化转型升级的关键一招。鲍洁表示，校企共话数字时代高职人才新需求，可以数字化转型升级和教学标准建设为导向，抓住高职教学薄弱环节改革攻坚，引领高职教育高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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