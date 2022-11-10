更绿色更科技 “双11”物流提质升级
随着“双11”大促开启，快递物流业迎来一年中最繁忙的时节。进一步优化送货上门服务，加大力度推动快递包装循环使用，利用数智技术升级供应链……更绿色低碳，更科技智能，快递物流业提质升级趋势明显。
更快捷：即时物流加速普及
邮政EMS全国首单13分钟投递完成，申通快递9分钟进村……“极速达”成为今年“双11”物流的热词。
在国内，“双11”期间，核心城市批量包裹最快可实现分钟级、小时级送货上门。偏远地区的快递覆盖力度也在加强，部分地区“双11”预售商品提前下沉，订单当日送达比例接近100%。
与此同时，海外“双11”部分快递包裹同样可以飞速送达。
据报道，当地时间11月1日10时17分，法国巴黎一位消费者在全球速卖通下单仅过2小时，就在家门口收到一款来自中国的能够发热的厚袜子。这是今年在法国，菜鸟联合递四方送达的速卖通“双11”第一单，也是首单由法国海外仓发货并送货上门。
据了解，目前菜鸟在欧洲设有超过15个海外仓，欧洲消费者最快2天可以收到商家备货在海外仓的商品，部分城市甚至能实现当日达或次日达。
“在海外多个国家增开分拨中心，提高跨境包裹吞吐效率。通过优选仓提前备货，海外消费者在‘双11’也能享受到接近本地化的物流体验。”菜鸟CEO万霖说。
业内人士表示，电商购物正在走向即时化，消费者对物流速度的要求将会越来越高。今年“双11”，众多快递企业开足马力竞速，这是即时零售快速发展的表现，也在某种程度上标志着物流业竞争从以往的“价格战”转变为服务质量和运营效率之争。
更科技：智慧物流持续发力
更好地满足快递履约时效的背后，是持续的科技赋能。
今年“双11”期间，顺丰速运提升多式联运运力，整体快递运力翻番。在快件投递环节，自主研发的可穿戴智能设备已批量投入使用，快递员每单收货平均可节省12秒，每次派送可节省16秒。
“双11”前夕，京东物流亚洲一号西安智能产业园2期正式启动运营，园区创新投用全流程智能柔性生产模式“北斗新仓”，通过机器学习、人工智能实时分析，应对大促期间单量瞬时暴涨产生的订单积压，保障包裹配送不延误。
与此同时，AGV机器人和无人快递车等新技术、新产品也在不断扩大使用范围。以无人车为例，天猫“双11”期间，菜鸟驿站无人车在400多个高校增至700多台，比去年“双11”翻了一倍。
在寄递安全方面，顺丰的智慧安检系统全面上线，通过AI智能判图技术对传统的安检机进行升级改造，实现更大规模、更快速的X光图分析能力，通过实时监控与溯源，保障货物安全。
“物流业正在从传统模式向新业态新模式转变。随着新一代信息技术与物流业融合，物流业需要推动传统物流模式向数字化、智能化、网联化的智慧物流模式转变。”中国物流与采购联合会会长何黎明表示。
更绿色：减污降碳广受关注
绿色低碳也成为今年“双11”物流的主要特点之一。
今年“双11”，京东物流承诺减碳20万吨，通过发放减碳消费券等方式，联动广大消费者共同践行绿色可持续发展理念。据了解，京东物流陆续推出绿色包装、新能源仓储、绿色运输、循环回收等绿色物流服务。
菜鸟表示，今年“双11”期间，预计将实现物流减碳超6万吨，产生绿色行为超20亿次。其中，11月1日至20日，全国13万个菜鸟驿站均开放回收快递包装。和去年不同的是，今年菜鸟在部分驿站试点使用IoT智能设备，自动识别快递包装，降低消费者参与绿色回收的门槛。菜鸟预计，“双11”期间通过驿站回收快递包装600万个，并就地用于循环寄件。
今年“双11”，商家参与绿色物流的积极性也更高，目前已有数千商家、15万种商品加入菜鸟绿色供应链。据测算，进入菜鸟仓的商家通过装箱算法、原箱发货、智能分仓等减碳流程，单包裹至少可减碳50克。
“定制化”物流也成为一大亮点。今年“双11”期间，位于浙江海宁的菜鸟大件家装仓库的出库单量已连续多日突破1500单，同比增长250%左右。“未来3年，菜鸟将建立1万人规模的末端送装师傅团队，大件物流网络覆盖面将从目前的全国300城逐渐深入到2800余县。”万霖表示。
在运输方面，苏宁易购物流也根据行业特性，针对家电、家居、3C等不同领域品牌商户提供行业定制化解决方案，以端到端专业化、一体化的服务支撑，高效响应商家需求，以智慧供应链带动全链路效率提升。（记者 班娟娟）
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