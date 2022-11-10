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飞航发动机“明星产品”亮相珠海航展

2022年11月10日08:36 | 来源：工人日报
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原标题：飞航发动机“明星产品”亮相珠海航展

11月8日~11月13日，第十四届中国国际航空航天博览会（以下简称珠海航展）在广东珠海举行，北京动力机械研究所携10余项自主研制的飞航发动机装备及20余项专业技术能力亮相展会，其中30%以上为首次展出。

据悉，该所创建于1957年，现已发展为集研究、设计、试制、试验、批产为一体的中国航空航天动力领域核心优势企业，拥有国家级重点实验室和国际一流的吸气式发动机试验基地，是国内最大的冲压发动机及弹用涡轮发动机研制生产单位。

此次参展展台主要分为发动机整机、设计能力、高端零部件、试验保障、民用产品和会刊融合等六个主题板块，通过实物、模型、图片展板、沙盘、VR等方式，全方位展示拥有自主知识产权的奥运火炬系列产品、无人机及通航涡轮发动机、机电产品、民用产品等明星装备，以及在设计仿真、生产制造、非标设施集成及试验承接等专业能力方面的先进水平。

引人注目的火炬系列产品，是航天技术服务国计民生的典型代表。以特种动力技术为基础研制的北京2008年夏奥会“祥云”火炬登顶珠穆朗玛峰，北京2022年冬奥会“飞扬”火炬完成火种采集及境外传递、实现奥运史上首次机器人水下火炬传递，成都第31届大运会“蓉火”火炬即将照亮赛场，“航天之心”闪耀世界体育盛会。

在发动机整机展区，继2021年珠海航展首次亮相的CTJ-20、CTJ-40涡喷发动机，CTF-3、CTF-9、CTF-12涡扇发动机，此次北京动力机械研究所展出了更多具有自主知识产权和较高技术成熟度的新型动力装置。10千瓦、75千瓦、100千瓦量级活塞发动机系列，FG-86、FG-89、FAS-28固体燃料发动机系列，以斜爆震发动机飞/发一体设计缩比模型为代表的新型发动机等一批先进动力产品悉数亮相。

在此次航展中，北京动力机械研究所所属三发公司在特种飞行器、无人机、动力模拟器、精确空投体系、先进靶标体系等方面也展出了一系列具有高附加值、市场反应好的“明星产品”（工人日报客户端记者 王维砚 通讯员 徐阳 )

(责编：赵竹青、陈键)
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