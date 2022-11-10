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下月起我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇

2022年11月10日08:37 | 来源：新华网
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原标题：下月起我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇

　　新华社北京11月9日电 记者9日了解到，国务院关税税则委员会日前发布公告决定，按照《国务院关税税则委员会关于给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇的公告》，根据我国政府与有关国家政府换文规定，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、布基纳法索、几内亚比绍共和国、莱索托王国、马拉维共和国、圣多美和普林西比民主共和国、坦桑尼亚联合共和国、乌干达共和国和赞比亚共和国等10个最不发达国家的98%税目产品实施零关税。后续我国将继续根据换文进展，逐步给予所有与我国建交的最不发达国家98%税目产品零关税待遇。

(责编：赵竹青、陈键)
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