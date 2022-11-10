新华社记者刘夏村、严赋憬

原标题：第五届进博会丨进博五年：“老铁”有故事

进博会上，又见故人来。

熙熙攘攘的展馆里，我们看到很多熟悉的身影——从最初的参展商，变成了投资商；从“回头客”，变成了“常驻客”……连续五年参展，他们是进博会的“铁粉”，让新品好物、新机遇大市场“双向奔赴”的故事越来越精彩。

这是属于进博会的故事，也是中国与世界的故事。

奥克森：举家从丹麦定居上海

11月6日下午，进博会中央企业交易团集中签约活动现场。

“你看，这是我的两个孩子，他们也很喜欢上海。”即将参加集中签约的奥克森心情不错，指着手机里的照片对记者说。

奥克森是跨国公司格兰富的商用建筑业务全球产品高级总监。3个月前，他举家从丹麦定居上海。

格兰富是进博会的“老铁”，不仅连续五年参展，还是进博会场馆“四叶草”的设备供应商。随着在中国的销售比重逐渐提升，2021年初，格兰富将全球商用建筑业务的集团总部从丹麦转移到上海。

当时，奥克森也做出一个重大人生决定：全家定居上海。“来中国发展对企业和我个人而言，都是一个重大机遇。”

他说，从经济增长、固定资产投资增速来看，中国的商用建筑市场空间巨大。定居中国，就有更多和客户直接互动交流的机会，让产品更加贴近市场。

11月7日，在进博会展会现场，奥克森（中）向丹麦驻华大使介绍格兰富专为中国市场量身定制的泵组产品。（受访者供图）

为了定居数千公里外的上海，奥克森的妻子辞掉工作专心做各项准备，一家人也与亲友一一辞别。无奈全球疫情状况急转直下，定居中国计划只好被暂时搁置。

今年6月，来中国的时机渐渐成熟。他的妻子再度辞职，他先后准备了6套行程方案，但怎料，就在他出租了丹麦的住宅、带着家人和足足12件行李准备出发之际，航空公司发生罢工事件，他们的航班被临时取消。

此时，房子已经出租，一家人只好住在比较偏僻的度假屋里，一等又是两周多。

7月25日，他们终于正式踏上定居中国之路，8月初抵达上海。

“中国有句话叫‘好事多磨’，只要前景可期，一切都值得。”奥克森说。

数千公里历时一年半的定居之路，是格兰富公司乃至很多外商进入中国市场决心的缩影。中国已连续13年稳居全球第二大进口国。开放的中国，正为世界提供更大机遇，充满了强大“磁力”。

艾周平：干脆在中国建个新厂

进博会上，艾周平很忙。

作为德国科技集团贺利氏的大中华区总裁，短短几天，艾周平就与多地政府代表团进行座谈交流。

与此同时，千里之外的辽宁沈阳，贺利氏的一座新工厂正在抓紧施工。

去年进博会上，贺利氏展示的一款芯片晶圆加工所需的高纯石英材料引发关注，多地表达了合作意愿。经过会后进一步谈判考察，集团总部决定在沈阳投资建设新厂，总投资5亿元。

就在今年进博会开幕前夕，新工厂开工动土，计划两年建成投产。

“随着中国半导体行业兴起，这款产品处于供不应求的状态，订单排到了未来几年。”艾周平说，沈阳新工厂的产能，是我们现有工厂产能的3倍。

不到一年时间从展品到落地建厂，这是外资企业不断融入中国经济的一个缩影。他们把产品技术带进中国市场，他们自己也成为中国产业生态、创新生态的组成部分。

类似的故事不断上演。今年前三季度，中国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%，其中高技术产业实际使用外资增长32.3%。

在艾周平看来，贺利氏的发展与进博会息息相关。

“首届进博会时，我们公司只有四五个事业部参与；现在，我们已经是近十个事业部参展的‘投资商’。”艾周平说，五年来，在进博会这个平台上，他们会见了各地政要数百人，接待客户中高层上千名，签署合作协议数十个，并有机会了解行业最新技术趋势……这些都为企业发展带来更多动力。

11月8日，贺利氏在进博会展位上举行仪式庆祝参展五周年，艾周平发表致辞。（受访者提供）

11月8日下午，贺利氏在展位上举行了一个小小的仪式，庆祝参展五周年。切完蛋糕后，艾周平感慨说：“对于外企而言，每年看到进博会如期举行，就等于看到了中国继续开放、扩大开放的风向标。”

盛文灏：难忘72小时“进博速度”

纽仕兰，这位来自新西兰的“老铁”，又一次感受到了“进博速度”。

11月5日，新西兰乳业企业纽仕兰在进博会上发布了一款牛奶新品。首批38个集装箱货量，在新品发布现场直接被互联网平台商一订而空。

这不是纽仕兰第一次在“进博速度”中受益。

72小时之内，鲜奶可以从新西兰牧场出发、“坐飞机”抵达中国百姓的餐桌。这是纽仕兰参加首届进博会的最大收获。

纽仕兰亚太区CEO盛文灏回忆，清关检验一度是进口鲜奶的“瓶颈”，15天的保质期在路上就要被耽误8天，让产品市场竞争力大打折扣。

“进博速度”，让纽仕兰跨入中国市场。在首届进博会上，纽仕兰受益于贸易便利化政策，实现了72小时进口鲜奶，销量因此从参加进博会前的每周3000瓶，扩大到每周3万瓶。

盛文灏说，进博会的专业采购商越来越多，这几年通过进博会，纽仕兰与多家平台商合作推出定制产品，商业模式从满足大众化需求，拓展到满足平台个性化、多元化、专业化需求。

11月5日，纽仕兰在进博会上发布《纽仕兰与进博会5年共成长发展白皮书》。发布现场，盛文灏（左二）与嘉宾交流。（受访者供图）

从跨入中国市场，到商业模式实现迭代，纽仕兰在中国的故事，是进博会持续赋能外资企业的一个缩影，也是进博会强大魅力的一个例证。

第五届进博会还在进行中，纽仕兰就与约60家企业、机构一道，在2022年中国国际进口博览会参展商联盟大会上签约第六届进博会。

进博会上，“老铁”们的故事还有很多。

因进博会而生的秘鲁玩偶品牌“温暖驼”，今年推出了羊驼毛制作的火烈鸟、几维鸟，在进博会上让秘鲁与世界有更多温暖相遇；

哈萨克斯坦企业“金骆驼”将骆驼乳粉带进首届进博会，五年来又通过进博会将产品卖往更多国家；

……

五年进博，十分精彩。进博会“老铁”们的精彩故事，还将继续……

(责编：赵竹青、陈键)

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