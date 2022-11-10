全球药企加速布局中国市场
2022年11月10日08:39 | 来源：新华社
小字号
原标题：新华全媒+｜全球药企加速布局中国市场
在第五届中国国际进口博览会上，全球十五大药品巨头首次齐聚，全球十大医疗器械企业集体亮相。科技含量高，“上新”速度快，全球医药企业纷纷通过创新产品和服务，来实现对中国市场的开拓和深耕。
今年进博会，阿斯利康展台再添4个“进博首展”全球创新药，包括其在中国市场的首个罕见病药物，为相关罕见病领域的中国患者提供了新的治疗选择。
展品变商品，健康好物加速落地。每年的创新药“进博宝宝”在进博会上展示后加速在中国市场上市。
今年是诺华参展进博会的第五年。进博会的“溢出效应”不仅加速其将更多创新药物和疗法引进中国，也使其不断提升新产品的可及性和可负担性。
用得上药，也要用得起药。在进博会“溢出效应”的持续带动下，这款心脏瓣膜已经落地全国20多个省市，并纳入多地的医保支付范围。
进博会是全球医药企业深耕中国市场、共享中国发展机遇的重要平台，五年来也成为加速创新成果引入和落地的“驱动器”和“孵化器”，守护更多患者的生命健康。
记者：张梦洁
编辑：王超
配音：危颖
新华社音视频部制作
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 15项世界互联网领先科技成果在浙江乌镇发布
- 新华社杭州11月9日电（记者王思北 张璇）9日下午，由世界互联网大会主办、国家互联网信息办公室和浙江省人民政府支持的2022年世界互联网领先科技成果发布活动在位于浙江桐乡的乌镇互联网国际会展中心举行。这是该项活动第七次面向全球举办。…
相关新闻
- 评论
- 关注