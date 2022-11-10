原标题：新华全媒+｜全球药企加速布局中国市场

在第五届中国国际进口博览会上，全球十五大药品巨头首次齐聚，全球十大医疗器械企业集体亮相。科技含量高，“上新”速度快，全球医药企业纷纷通过创新产品和服务，来实现对中国市场的开拓和深耕。

今年进博会，阿斯利康展台再添4个“进博首展”全球创新药，包括其在中国市场的首个罕见病药物，为相关罕见病领域的中国患者提供了新的治疗选择。

展品变商品，健康好物加速落地。每年的创新药“进博宝宝”在进博会上展示后加速在中国市场上市。

今年是诺华参展进博会的第五年。进博会的“溢出效应”不仅加速其将更多创新药物和疗法引进中国，也使其不断提升新产品的可及性和可负担性。

用得上药，也要用得起药。在进博会“溢出效应”的持续带动下，这款心脏瓣膜已经落地全国20多个省市，并纳入多地的医保支付范围。

进博会是全球医药企业深耕中国市场、共享中国发展机遇的重要平台，五年来也成为加速创新成果引入和落地的“驱动器”和“孵化器”，守护更多患者的生命健康。

记者：张梦洁

编辑：王超

配音：危颖

新华社音视频部制作

(责编：赵竹青、陈键)

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