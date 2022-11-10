原标题：关注湿地大会：长江流域湿地保护成效显著

《湿地公约》第十四届缔约方大会会期过半，东道国活动和主题边会重点聚焦了黄河长江生态保护和湿地多样性可持续发展。

在《湿地公约》第十四届缔约方大会期间，大会执委办从全国重要湿地取水汇聚主会场武汉。长江口的水样，还是很清澈的。最新调查显示，连续三年长江武汉段水质保持优良，稳定在二类水质。一汪清水背后付出了哪些努力？未来该怎么做、怎么干，来听听湿地大会论坛上的声音。

长江是全球最大的湿地系统之一，也是我国珍稀濒危野生动植物、森林资源和生物多样性最为集中的地区之一。

中科院水生生物研究所研究员 刘焕章：长江在我们国家是占了非常重要的一个地位的，它流域面积差不多占到百分之20%，人口占了30%，经济产值的话占到40%，水产品淡水养殖的话占到60%。

党的十八大以来，长江经济带发展上升为国家战略，“共抓大保护、不搞大开发”，长江生态环境保护修复摆在压倒性位置。

2021年3月，《长江保护法》施行，长江保护进入新阶段。长江流域332个自然保护区和水产种质资源保护区实施山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。重点实施造林绿化、退耕还林还湖还湿、野生动植物保护及自然保护区建设等生态工程。

武汉大学教授 陈进：水质现在改善得非常好，长江干流(水质)优良比例已经达到97%了，已经接近发达国家水平了，现在大部分是江段，长江干流都是二类水。

为了进一步让母亲河休养生息，从2020年至今，长江流域退出渔船11.1万艘、渔民23.1万名，退捕渔民就地转产就业。与此同时，采取多种措施畅通鱼类洄游通道，加强重点物种拯救。农业农村部的最新调查显示，“四大家鱼”卵苗发生量，从最低不足1亿尾提升到年均超过20亿尾。

微笑天使江豚多了 种群更稳定了

鱼儿多了，长江中的旗舰物种、被称作“微笑天使”的长江江豚，种群数量也增加了，在长江的生存状况得到明显改善。

中科院水生生物研究所研究员 王丁：整个种群它呈现一个恢复性的增长，尤其我们这次看到比较多的(江豚)母子，就是小孩子(幼豚)多了。

王丁，中科院水生所研究员，是2022年长江江豚科考的主要参与者。今年秋季进行的这次考察，是长江十年禁渔实施后，首次流域性物种系统调查，对于摸清长江江豚的生存状况，乃至整个长江生态系统的保护，都具有重要意义。初步分析显示，江豚的种群数量和活动范围均有所扩大。

中科院水生生物研究所研究员 王丁：比如说湖北宜昌江段、安徽的铜陵、安庆、江苏的南京，咱们鄱阳湖、洞庭湖的江豚。洞庭湖的江豚，这次(2022年)的考察的结果是可以肯定地说，是大幅度增加的。

未来该如何继续呵护长江，让江豚“微笑持续”？与会专家表示，要持续深化水环境综合治理，继续坚持十年禁渔，深入推进水生态系统修复、生物多样性恢复；推进生态保护和修复重大工程建设；加强重要湖泊生态环境保护修复；加快建立长江全流域横向生态补偿机制等，推动全流域协同保护、全社会共同参与。

武汉大学教授 陈进：实际上，过去我们比较注重于垂直补偿，通过中央的财政转移支付，那么我们现在很推崇流域的横向补偿，就是上游和下游，要横向补偿的话，实际上需要各个地区、各个利益相关者要参与。(央视新闻客户端)

(责编：赵竹青、陈键)

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