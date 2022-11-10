原标题：多国代表共话“数字丝路”：以包容弥合数字鸿沟

中新社乌镇11月9日电 (王逸飞 张煜欢)2022年世界互联网大会乌镇峰会“一带一路”互联网国际合作论坛9日在乌镇召开。“一带一路”沿线国家的多位代表通过线上线下形式参加，共话“数字丝绸之路”上的机遇与挑战，推动数字经济领域的全球交流合作。

当前，数字经济日益成为全球经济增长重要的驱动力。新技术带来新途径、新机会的同时，也带来了前所未有的挑战。

古巴通信部部长阿雷维奇在视频致辞中提到，数字鸿沟加深了不同国家间经济社会发展的不平等，这需要所有国家一起建设一个更开放和包容，安全和稳定的网络空间。为建立一个在网络空间拥有共同未来的社区，古巴提倡将国家联合合作作为网络安全领域国际关系的基本原则，以防止和对抗个人、组织和国家非法秘密使用其他国家的计算机系统。

“我们必须抓住数字化转型带来的机遇，同时抵制互联网欺诈行为。建立数字包容共同体是世界各国共有的责任。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克在视频致辞中表示，在建设全球数字基础设施的同时，应增加对发展中国家的投资和技术支持，使其成为平等的合作伙伴。与此同时，应促进网络经济和跨境电子商务平台的发展，为小企业和农民提供帮助。

当前，中国和“一带一路”沿线国家正以更加开放的姿态融入全球数字经济发展，将数字合作纳入“一带一路”倡议之中。

埃及高等教育部副部长希沙姆·法鲁克在视频致辞中表示，埃方和中方已在多个项目中有过良好合作和成功案例。“愿意积极主动与中方开展合作，将中国企业、中国研究实验室和中国智慧城市等领域的专业知识和技术引进到埃及。”

作为中国首个面向全球提供公共服务的重大时空基础设施，北斗导航系统正在为“一带一路”数字经济发展作出相应贡献。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在现场发言中说，愿同各方一道，携手推进时空信息基础设施建设，建设互联互通的数字丝绸之路。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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