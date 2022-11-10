原标题：生态产业齐发展 助推乡村振兴开新局

金秋时节，年丰时稔，穰穰满家。在贵州省纳雍县，到处都是丰收的场景，走进各生态产业园区，处处都是忙碌的身影，在纳雍一家制茶车间，馥郁芬芳茶香迎面而来，眼下正是采收秋茶的时节，村民们陆续送来采摘好的茶叶送到这里，脸上挂满了丰收的喜悦。

依托纳雍特有高海拔优质生态环境，通过“零化肥、零农药、零添加”茶产业发展模式，造就了纳雍茶叶高山、生态、有机的特点，纳雍县绿茶和黄茶在受到人们的热捧和喜爱的同时，更为这里的老百姓提供了在家门口有工作、在家门口学技术的机会，长在乌蒙大山的生态茶叶，成为纳雍县农业生态特色产业之一，更多的生态产业让这里的人们稳定脱贫，也促进了乡村振兴。

要摆脱贫困、走向乡村振兴，选准产业至关重要。近年来，为贯彻落实新型工业化高质量发展精神，纳雍县通过“五促”举措，扎实推动生态特色食品产业健康发展。

以产业园区为载体促集聚发展。产业园区作为纳雍新希望源生农业有限公司等9家生态特色食品企业聚集地，汇聚人才、汇聚财力，在园区形成多点支撑、协同发展格局，使单打独斗的企业转变成以产业链关联为纽带的产业集群.充分利用雍福集团公司投资农业产业中主导产业领域，带动纳雍生态特色食品向高端化、绿色化、集约化、产业化方向发展。

以农特企业为纽带促示范带动。骔岭镇贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司、董地乡贵州阿老表食品有限公司、纳雍县百兴镇白泥屯特色产品有限公司等在乡镇（街道）的特色食品加工企业与农民专业合作社紧密合作，积极探索“企业+合作社+群众”发展模式，形成了合作社组织--群众种植--企业加工销售共同发展格局，农特企业成为群众和合作社迈向市场的纽带，为乡村振兴树立了示范带动作用。

以项目建设为抓手促规模壮大。认真做好农特产业项目谋划争取，创新开展招商引资，强力推动建设运营，全面强化要素保障，促进农特产业规模发展，增强企业市场竞争力。纳雍在建生态特色食品产业项目4个，总投资4.01亿元，其中：雍福集团食品工业园项目总投资1亿元，已完成投资0.791 亿元；贵州薯愿生物科技有限公司的年产两万吨南瓜系列产品和面条加工项目总投资1.47亿元。

樱桃是纳雍县的特色水果，上市期间，游客在纳雍县陶营村购买樱桃。（新华社记者 李凡 摄）

以绿色健康为理念促品牌培育。创建纳雍生猪、纳雍土鸡、纳雍肉牛、纳雍茶叶及玛瑙红樱桃、布朗李、红托竹荪等全程可追溯生态特色农业品牌，以高山生态、绿色健康为品牌打造理念，贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司“雾岭红”茶叶产品通过欧盟认证；完成滚山鸡辣子鸡等单品研发共21个，滚山鸡辣子鸡、鸡肉松、竹荪鸡汤、卤鸡系列产品已通ISO9001、ISO14001、ISO22000、ISO45001、HACCP等认证；食用菌红托竹荪、黑木耳干品、玉耳干品、虎奶菇干品等系列产品获国家实用新型专利6项、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证。

以分类营销为依托促市场销售。通过线上线下两条线推进产品销售。线上，充分利用电商平台直播带货，分管县领导直播带货、广州市协作办牵头组建消费扶贫联盟“电商+直播带货”，在阿里巴巴淘宝网开通销售专栏进行网上销售。线下，在广东东西部协作产品交易市场广州馆、广州消费帮扶增城馆、华润万家联营专区等设立销售专区专柜；通过进超市专项行动提升销量、推广品牌，在县境内御天都、宾隆、聚资源、利之家等超市上架纳雍生态特色食品专区专柜进行销售。

据悉，目前纳雍县有较大规模(年产值1000万元以上)的特色食品加工企业14家，农产品加工转化率达59.9%，生态特色食品完成产值36454.39万元。

(责编：赵竹青、陈键)

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