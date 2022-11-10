记者 刘 垠

原标题：“破四唯”“立新标” 科技人才评价改革有了新部署

科技人才评价再度迎来重磅消息！11月9日，科技部会同教育部等7部门联合召开科技人才评价改革试点启动会，部署推进《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》(以下简称《方案》)。《方案》围绕国家科技任务用好用活人才，以“评什么、谁来评、怎么评、怎么用”为着力点，以“破四唯”和“立新标”为突破口，以深化改革和政策协同为保障，按照创新活动类型构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国提供有力人才支撑。

《方案》明确，坚持问题导向、分类推进、使用牵引、协同实施。“在重大科技任务、重大创新基地建设等国家重大创新活动中推动人才评价改革落地见效，着力克服‘唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项’倾向。”科技部科技人才与科学普及司相关负责人说，改革突出国家目标和使命导向，坚持谁使用谁评价，以用定评、评用相适，科学使用评价结果。

科技日报记者了解到，为期两年的科技人才评价改革试点将在中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中国科学院计算技术研究所、中国水利水电科学研究院等12家科研院所，清华大学、北京大学、浙江大学等9家高校，以及上海市、山东省等6个地方展开。

直面人才评价改革落实难

党中央、国务院高度重视科技人才评价工作。2018年，中办、国办印发《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》，对分类健全评价标准、推进“三评”改革等作出系统部署。

“各地和相关部门认真落实中央要求，出台‘破四唯’等一系列改革举措，科技人才评价改革取得积极进展。”但这位负责人坦言，与广大科研人员的诉求和实现高水平科技自立自强相比，科技人才评价改革还存在落实难、落实不到位的问题，科技人才“获得感”不强。

针对人才评价“破四唯”后“立新标”、评价方式创新和用人单位评价制度建设不到位等突出问题，《方案》明确了科技人才评价改革试点的路线图，从单位内部和外部环境两方面进行系统部署。

单位内部主要根据不同科技创新活动类型探索新的评价指标、方式、周期、内部制度并进行系统设计；外部环境主要从有关部门推动“三评”改革联动、构建行业特色的人才评价体系等方面部署任务，通过内外协同联动，探索形成有利于潜心研究的科技人才评价体系。

“通过两年试点，探索形成不同创新活动类型的科技人才分类评价指标和评价方式，科技人才发现、培养、使用、激励的评价机制更加完善，形成可操作可复制可推广的经验做法。”上述负责人说。

聚焦国家使命分类开展试点

值得关注的是，本次试点坚持德才兼备，在加强对科技人才科学精神、学术道德等评价的基础上，按照承担国家重大攻关任务、基础研究、应用研究和技术开发、社会公益研究4类创新活动部署试点任务。

具体而言，承担国家重大攻关任务的科技人才评价以支撑服务国家重大战略需求为导向，建立体现支撑国家安全、突破关键核心技术、解决经济社会发展重大问题的实际贡献和创新价值的评价指标；基础研究类人才评价以学术贡献和创新价值为导向，破除“唯论文”数量倾向，探索低频次、长周期的考核机制；应用研究和技术开发类人才评价以技术突破和产业贡献为导向，重点评价技术标准、技术解决方案、高质量专利、成果转化产业化、产学研深度融合成效等代表性成果；社会公益研究类人才评价，重点评价服务公共管理、应对突发事件、保障民生和社会安全等共性关键技术开发、服务的能力与效果，不得设立硬性经济效益的评价指标。

不仅如此，《方案》还对地方开展科技人才评价改革综合试点提出明确要求，突出区域科技创新和人才发展特色，加强体制机制改革、政策创新和资源集成，对地方人才评价改革进行系统设计，推进综合改革试验。

“科技人才评价改革是一项系统工程，复杂程度高、改革难度大，关乎科研人员切身利益，试点工作的顺利开展和取得实效，离不开有关部门和地方的指导监督、服务保障，也离不开试点单位的主动担当和狠抓落实。”相关负责人表示。

为此，《方案》对有关部门、试点地方和单位分别提出要求，比如，教育部、工信部等6部门作为试点单位的主管部门，要完善行业人才评价机制，赋予用人单位评价自主权。

作为主责部门，科技部将肩负起组织推动责任并率先改革，如在科技计划项目评审、科研机构绩效评价、科技人才计划评选中破除“四唯”，突出创新价值、能力、贡献导向，并及时总结凝练、固化成果。

(科技日报北京11月9日电)

(责编：赵竹青、陈键)

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