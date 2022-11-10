原标题：探馆｜互联网大会“黑科技”上新，有你喜欢的吗？

中新网11月9日电(中新财经记者 吴涛)“刷一下脸就能识别健康状态”“名片般大小的电脑”“靠眼球控制输入法打字聊天”……随着2022世界互联网大会乌镇峰会的到来，“互联网之光”博览会上又上新一批“黑科技”，来看看都有啥吧。

如名片般大小的电脑。中新网记者 吴涛 摄

名片般大小的电脑

在展厅，一个名片大小的小装置引发关注，它叫做树莓派，是世界上最小的电脑。这个只要几百块钱的设备，配置4核CPU、8G内存，而蚂蚁集团自研的分布式数据库OceanBase4.0版本已经可单机运转在上面。

据现场工作人员介绍，别看它很小，在做到大规模数据处理能力的同时，又可以与传统单机数据库媲美性能。

“眼动输入”方案靠眼球操控输入法打字聊天。中新网记者 吴涛 摄

靠眼球控制输入法打字聊天

腾讯搜狗输入法展示了“眼动输入”解决方案，其技术原理是，借助一款内置眼球追踪技术的眼控仪，让渐冻症类群体等残障用户通过眼球转动和凝视，即可操作电脑完成输入。并且支持全拼、简拼输入等几种模式，现场工作人员当场演示使用眼球打出一个“hello”。

刷脸测试健康状态。中新网记者 吴涛 摄

刷脸识别健康状态

刷一下脸就能识别你的健康状态，你信吗？

在展会上展示的一款名为“心魔镜”的人工智能健康检测终端就号称能做到。据介绍，该终端为非接触健康测量解决方案，无需任何穿戴式和接触式设备，使用的是血谱光学成像(TOI)技术，仅通过一段30秒的面部视频即可准确测量心率、血压、心理压力、心脏负荷、中风和心脏病风险等一系列人体重要健康指标。

小程序测试用户是否潜在患有阿尔茨海默病。中新网记者 吴涛 摄

小程序测试“消失的记忆”

“阿尔茨海默病带走的，不只是记忆，家人每天要花费八九个小时，专职照顾和陪护老人”……

在展厅一个的小程序不断有人进行测试。据介绍，该小程序由阿里巴巴达摩院研发，利用了多模态人工智能技术测试用户是否潜在患有阿尔茨海默病，进而达到早筛查、早干预的目的。

智能头盔展示。中新网记者 吴涛 摄

智能头盔，快递小哥的福音

随着外卖的流行，外卖小哥一边骑车一边看手机逐渐成为行业痛点。

此次饿了么展示了一款智能头盔。该头盔集成了多种模组，可以与手机接单APP进行连接，将系统提示信息转化为语音播报，智能头盔秒变“语音助手”，外卖小哥可以使用语音进行接单、确认到店、报备异常、导航到订单位置、拨打用户电话等操作。

该头盔还配备气压传感器、重力传感器等，若外卖小哥没有正确佩戴头盔或者遇到碰撞等意外情况，就会被立刻识别，一键求救。

裸眼3D在平板上就能看

猿辅导展示了少儿3D互动百科数字内容“斑马百科”。据介绍，该百科内容属于裸眼3D内容，在平板电脑上就能看到3D效果。

“为了向孩子们讲清楚一只昆虫，从分镜手稿到3D建模，再到与纪录片级高清实景素材反复比对与调优，斑马百科的每一帧画面，都经历了上百道研发工序、上万次细节打磨，进而达到裸眼3D的效果。”现场工作人员介绍。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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