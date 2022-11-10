原标题：科技部：“十四五”末国家高新区数量达220家左右

科技部11月9日发布的《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》透露，到“十四五”末，国家高新区数量达到220家左右，实现东部大部分地级市和中西部重要地级市基本覆盖。

该规划提出，根据国际科技产业竞争形势、提升产业链供应链安全的迫切需求，立足国家重大区域战略和地方资源禀赋等因素，进一步优化国家高新区、国家自主创新示范区(国家自创区)发展布局，强化示范、带动、辐射作用，推动区域协调可持续发展。对符合条件、有优势、有特色的省级高新区加快“以升促建”步伐，完善东部地区布局，加大在中部、西部、东北以及特殊类型地区布局力度。实行“有进有出”的动态管理机制，强化优胜劣汰。到“十四五”末，国家高新区数量达到220家左右，实现东部大部分地级市和中西部重要地级市基本覆盖。适度增加国家自创区数量，鼓励有条件的地方整合国家高新区资源打造国家自创区，在更高层次探索创新驱动发展新路径。

发展目标方面，到2025年，国家高新区、国家自创区布局更加优化，自主创新能力显著提升，体制机制持续优化，创新创业环境明显改善，高新技术产业体系基本形成，高新技术成果产出、转化和产业化机制更加完善，攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术，研制一批兼具原创性和先进性的高水平标准，形成一批自主可控、国际领先的产品，涌现一批具有国际竞争力的创新型企业和产业集群。

同时，国家高新区和国家自创区要率先成为支撑科技自立自强的创新高地、率先成为更具有吸引力的人才高地、率先成为具有国际竞争力的产业高地、率先成为服务新发展格局的开放高地、率先成为制度与政策创新的改革高地。

据了解，国家高新区经过30多年发展，走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路，成为支撑引领高质量发展的重要力量。截至2020年底，国家高新区总数达169家，其中东部70家、中部44家、西部39家、东北16家，建设了21家国家自创区，成为实施创新驱动发展战略的重要载体。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)

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