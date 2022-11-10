原标题：让开放的春风温暖世界——编写组详解《世界开放报告2022》

由中国社会科学院世界经济与政治研究所和虹桥国际经济论坛研究中心联合编写的《世界开放报告2022》（以下简称《报告》）作为本届虹桥论坛的旗舰报告11月5日在上海进博会上发布。《报告》编写组表示，《报告》发布的初衷，是为凝聚全球开放共识，推动世界共同开放，提升各国人民福祉，正如习近平主席指出的，“让开放的春风温暖世界”。

当今世界正经历百年未有之大变局，世界经济格局更大的不确定性凸显，逆全球化、大国博弈及脱钩断链问题都可在世界开放进程的矛盾分析中找到答案。《报告》1-4章通过开放指数的测度，对2008-2020年来129个国家的开放趋势作远景扫描，对新冠肺炎疫情、乌克兰危机背景下世界的开放现状作近景特写，探究对立统一中的“开放逻辑”。

开放指数测度结果显示，世界开放态势与现实挑战相吻合。总体水平上，最新的世界开放指数继续呈下降态势；开放领域上，经济最开放、社会较开放、文化较不开放总体格局持续；开放成效上，反映政府开放意愿的政策指标和反映开放结果的绩效指标双双下降；区域开放上，开放指数较高的是欧洲、北美、东亚和太平洋地区。

《报告》编写组认为，全球化进程短期内虽有逆流，但长期看还是会顺应历史大势，在曲折中滚滚向前。解决逆全球化问题，需要推动原有不均衡的世界秩序转型；需要新兴力量参与更公正合理的全球治理，需要更具包容普惠的全球化理念。

开放合意与否，是开放型世界经济发展面临的重要问题。《报告》指出，开放度每提高1个百分点，就会使发展指数提高0.512个百分点。对外开放带来的机遇与挑战并存，充分利用机遇，妥善应对挑战，寻找最适合的“度”。开放的问题不是0或1的两难取舍，而是“黄金结合点”的抉择把握。

聚焦全球开放发展的新趋势、新特点，《报告》5-9章分别从世贸组织改革、全球经济治理、区域贸易协定、全球制造业格局与产业链供应链韧性、金融开放、数字与绿色开放等领域进行深入剖析。

《报告》编写组表示，一些新的现象也给世界带来了暖意：新的共识聚开放之势、新的动力纾变局之困、新的理念领繁荣之路。

在多边方面，2022年6月，世界贸易组织第十二届部长级会议（MC12）成功举行，让世贸组织绝境逢生，有力提振了国际社会对多边贸易体制的信心。在区域方面，2022年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》正式生效，发出了反对单边主义和贸易保护主义、支持自由贸易和维护多边贸易体制的积极信号。

近两年，在疫情形势下，数字经济加速发展。今年6月，金砖国家领导人第十四次会晤达成了《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，开启金砖国家数字经济合作新进程，数字开放正成为推动世界开放和全球化的新动力。

绿色发展推动低碳转型，助力世界经济“绿色复苏”。《G20可持续金融路线图》和《可持续金融共同分类目录报告——减缓气候变化》是规范全球绿色标准合作的两项最新重要成果。各国相继加入和践行“使命创新（MI）”倡议，推动绿色发展驶入“快车道”。

这其中，中国的发展是浓墨重彩的一笔。《报告》编写组表示，中国的发展离不开世界，世界的繁荣需要中国。中国过去10年的开放，是奋发有为的开放，是硕果累累的开放，是互利共赢的开放，正如《报告》10-12章呈现的，中国开放不可逆、不会逆，民族复兴之路将是扩大开放之路。

2021年，中国成为全球货物贸易唯一超过5万亿美元的国家，利用外资首次突破1万亿元人民币，对外投资存量连续5年保持全球前三，全国版负面清单从2017年的93项降至31项，高水平开放迈出坚实步伐。站在新的起点上，我们更加相信中国越开放越发展，越发展越开放，中国的对外开放永远在路上。

《报告》编写组表示，希望《报告》引发更多思考讨论，凝聚更多开放共识，探寻更多合作良策，共筑光明前路，共同把建设开放型世界经济的旗帜，举得更稳更高。（中青报·中青网记者 张均斌）

(责编：赵竹青、陈键)

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