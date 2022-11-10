原标题：面对三车连碰公开试验，全新红旗H5用实力和成绩说话

近日，一汽红旗在天津中汽中心进行了“全新红旗H5国内首战三车连碰”公开试验，来展示其安全性能表现。

对于本次试验而言，是模拟真实道路交通场景中，可能遇到的极端、复杂的突发状况，尤其是在国道、省道等道路，前两车对碰后第三车追尾第二车的连环交通事故。

能够看到，全新红旗H5在试验中面对复杂的工况有着以下表现：首先，碰撞试验完毕后，三台试验车辆乘员舱完整，乘客生存空间充足；其次，在碰撞过程中车门未曾打开，保障车内乘员在车辆发生碰撞时不被甩出车外；再次，碰撞后车门可以顺利打开，保证事故发生后驾乘人员顺利出来；同时，在碰撞发生瞬间，气囊顺利点爆，安全带预警点爆，座椅和安全带均未发生失效；另外，燃油系统在碰撞后未发生燃油泄漏，避免漏油后发生燃烧爆炸等情况。最后，试验完毕后，三台全新红旗H5试验车内假人综合得分均表现优秀，整体伤害率较小。

能拥有这样的表现和成绩，还要得益于全新红旗H5自身所具备的实力和产品特性。全新红旗H5采用新一代高强度安全车身：9H4M车身结构，在原有9H车身基础上，对乘员舱前部和侧面构建4个M型结构，提升乘员舱在碰撞过程中的稳定性。

同时，整车大量使用高强度钢板，其中高强钢占比68%，强度2000MPa的热成型钢占比18%。并且该车身与上一代车身相比，抗冲击性能提升30%。此外，全新红旗H5的新一代乘员保护系统配置了9气囊环抱安全系统，包括膝部气囊、座椅安全气囊和6S保压侧气帘，为乘员提供环抱式柔性防护。

通过中汽中心这场叠加碰撞测试，能够看到全新红旗H5所拥有的扎实表现，也验证了全新红旗H5以及红旗品牌在对于车身安全以及汽车出行的安全水平所具备的实力和认知，更相应的满足消费者对于行车安全性的考量和用车需求。

(责编：董童、李源)

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