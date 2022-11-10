人民网北京11月10日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会发布10月汽车工业产销情况，数据显示，10月，汽车产销延续平稳发展态势。当月产销分别达到259.9万辆和250.5万辆，环比下降2.7%和4%，同比增长11.1%和6.9%。由于车辆购置税减征政策的持续发力，同比依然保持增长势头。

1至10月，汽车产销分别达到2224.2万辆和2197.5万辆，同比增长7.9%和4.6%，增速较1至9月分别扩大0.5和0.3个百分点。

10月，乘用车产销分别完成233.4万辆和223.1万辆，环比下降3.1%和4.3%，同比增长16.9%和10.7%。在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类车型除运动型多用途乘用车（SUV）产量微增外，其余均呈不同程度下降，其中多功能乘用车（MPV）产销降幅更为明显；与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈较快增长，其余两类产销呈两位数下降。

1至10月，乘用车产销分别完成1955.1万辆和1921.8万辆，同比增长17.3%和13.7%。乘用车市场在购置税减半等政策促进、新能源汽车保持高速增长、汽车出口势头良好等因素拉动下，自6月份以来持续保持快速增长。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销保持较快增长，其他两大类车型呈现不同程度下降。

10月，商用车产销分别完成26.5万辆和27.3万辆，产量环比增长0.8%，销量环比下降1.8%，产销同比分别下降22.7%和16.2%。在商用车主要品种中，与上月相比，货车产量微增、销量微降，客车产销均呈下降；与上年同期相比，客车产量小幅增长、销量小幅下降，货车产销均呈明显下降。

1至10月，商用车产销分别完成269.1万辆和275.7万辆，同比下降31.7%和32.8%，降幅较1至9月收窄0.9个百分点和1.4个百分点。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降。商用车作为生产资料的属性，市场恢复难度更大，仍处于低位徘徊态势。

10月，新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创新高，分别达到76.2万辆和71.4万辆，同比增长87.6%和81.7%，市场占有率达到28.5%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，三大类产销呈不同程度增长，其中燃料电池汽车增速最为明显；与上年同期相比，上述三大类继续保持快速增长。

1至10月，新能源汽车产销分别达到548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

中国汽车工业协会表示，我国汽车工业主要经济指标持续改善，行业发展环境持续向好，有助于汽车市场实现全年稳增长、稳预期目标。

(责编：王连香、高雷)

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